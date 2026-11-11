피스피스스튜디오, 대표 보유주식 51만주 무상 취득 추진

AI 핵심 요약beta
- 피스피스스튜디오는 11일 박화목 대표 보통주 51만주 무상증여를 공시했다
- 회사는 12월 11일 주식을 취득해 별도 자금 없이 자기주식을 확보한다
- 취득 주식은 향후 소각해 기존 주주의 상대적 지분율을 높일 계획이다
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12월 취득 후 소각 계획…주주 지분율 확대 기대
[서울=뉴스핌] 설희 기자 = 디자이너 라이프스타일 기업 피스피스스튜디오는 박화목 대표이사가 보유한 보통주 약 51만주를 회사에 무상증여하는 내용의 거래계획을 11일 공시했다.
이번 무상증여는 박 대표가 기업공개(IPO) 당시 약속한 보유주식 무상증여를 이행하기 위한 것이다. 회사는 오는 12월 11일 해당 주식을 무상으로 취득할 예정이다.
이에 따라 피스피스스튜디오는 별도의 자금 지출 없이 약 51만주의 자기주식을 취득하게 된다. 대표이사가 개인 보유주식을 대가 없이 회사에 증여하는 방식으로 신주 발행이나 자본금 변동은 발생하지 않는다.
회사는 무상증여를 통해 취득한 자기주식을 향후 소각할 계획이다. 소각이 완료되면 발행주식총수가 감소하면서 기존 주주의 지분율이 상대적으로 높아지게 된다.
피스피스스튜디오는 이번 거래를 통해 IPO 당시 제시한 주주가치 제고 계획을 이행하고 향후에도 관련 정책을 이어간다는 방침이다.
박화목 피스피스스튜디오 대표이사는 "이번 무상증여는 IPO 당시 투자자들에게 드린 약속을 실천하기 위한 것으로, 상장 이후에도 책임경영을 이어가겠다는 의지를 담았다"며 "기업의 가치는 지속적인 성장과 실적 개선을 통해 높아진다고 생각하는 만큼, 앞으로도 사업 경쟁력을 강화하고 수익성을 개선해 주주들의 신뢰에 부응하겠다"고 밝혔다.
winter1004@newspim.com