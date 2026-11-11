"헥토이노베이션, 3분기 최대 영업익…IT·핀테크 성장 지속" - 유안타·유진證

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IT정보서비스·핀테크 매출 각각 14.9%·15.5% 증가

신규 서비스·고객군 확대에 4분기 매출 성장세 지속 전망

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 헥토이노베이션이 올해 3분기 IT정보서비스와 핀테크 사업 성장에 힘입어 분기 최대 영업이익을 기록했다는 분석이 나왔다.

증권가에서는 신규 서비스 확대와 고객군 증가를 바탕으로 4분기에도 실적 성장세가 이어질 것으로 전망했다. 유진투자증권은 투자의견 '매수'를 유지하면서 목표주가를 기존 2만1000원에서 1만9000원으로 하향 조정했으며, 유안타증권은 별도의 투자의견과 목표주가를 제시하지 않았다.

11일 유진투자증권과 유안타증권에 따르면 헥토이노베이션의 3분기 연결 기준 매출액은 1088억원으로 전년 동기 대비 13.8% 증가했다. 영업이익은 153억원으로 4.0% 늘었다. 매출액은 3개 분기 연속 1000억원을 넘어섰으며, 영업이익은 분기 최대치를 기록했다.

헥토이노베이션 로고. [사진=헥토이노베이션]

실적 성장은 IT정보서비스와 핀테크 사업이 이끌었다. IT정보서비스 부문 매출액은 351억원으로 전년 동기 대비 14.9% 증가했다. 신규 서비스 출시와 고객군 확대에 힘입어 분기 최대 매출을 경신했다. 자회사 헥토파이낸셜이 담당하는 핀테크 부문 매출액도 462억원으로 15.5% 늘었다. 가맹점과 회원제 서비스 확대에 따라 결제대행(PG) 및 간편현금결제 매출이 증가한 영향이다.

반면 헥토헬스케어의 3분기 매출액은 238억원으로 전년 동기 대비 0.1% 감소했다. 다만 프리미엄 신제품 출시와 제품군 확대를 통해 매출 기반을 유지하고 있다는 평가다.

박종선 유진투자증권 연구원은 "3분기 실적에서 긍정적인 것인 8분기 연속 매출액에 전년동기 대비 두 자리 수 성장률을 보였으며, 특히 최근 3개분기 연속 1,000억원대를 매출액을 달성하면서 높고 안정적인 매출액 성장성을 확인했다"고 분석했다.

증권가에서는 4분기에도 신규 서비스 확대와 핀테크 사업 성장에 따른 실적 개선을 예상했다. 유진투자증권은 4분기 연결 매출액을 1148억원, 영업이익을 138억원으로 전망했다. 이는 전년 동기 대비 각각 16.2%, 33.5% 증가한 수준이다.

박 연구원은 "IT정보서비스 사업부문은 신규 서비스 출시 및 고객군 확대 효과 지속과, 고수익 정보 서비스 중심 포트폴리오 전환 등으로 최고 매출 갱신을 기대한다"고 밝혔다.

헬스케어 사업의 성장 가능성도 거론됐다. 헥토헬스케어는 체지방 감소 개별인정을 획득한 원료를 활용해 내년 신제품 출시를 추진하고 있으며, 해외 시장 진출도 확대할 계획이다.

권명준 유안타증권 연구원은 "4Q26이후에도 호실적인 기대된다"며 "별도기준 신규 서비스 및 고객군 확대가 이어지고 있다. 고수익 정보서비스 중심으로 포트폴리오가 전환되고 있어서 수익성 개선도 동반될 것으로 기대된다"고 분석했다.

주가 하락에 따른 밸류에이션 매력도 긍정적으로 평가했다. 유진투자증권은 목표주가를 1만9000원으로 낮췄지만 약 40%의 상승 여력이 있다고 판단했다. 유안타증권은 3분기와 4분기 실적이 동일하다고 가정할 경우 올해 예상 주가수익비율(PER)이 3.7배 수준이라고 분석했다.

권 연구원은 "실적개선에도 불구하고 최근 주가 하락으로 밸류에이션 매력도가 상향되었다"고 평가했다.

nylee54@newspim.com