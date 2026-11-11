LG전자, 스마트폰으로 상업용 디스플레이 관리…전용 앱 출시

AI 핵심 요약beta
- LG전자가 11일 스마트폰으로 상업용 디스플레이 관리 앱을 출시했다
- LG 사이니지 매니저로 콘텐츠 편집·배포와 네트워크 설정이 가능하다
- 배터리·연결 상태를 확인하며 향후 지원 제품을 확대할 계획이다
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배터리·네트워크 원격 관리…다른 상업용 디스플레이로 확대
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = LG전자가 스마트폰만으로 상업용 디스플레이의 콘텐츠를 교체하고 기기 상태까지 관리할 수 있는 전용 앱을 선보였다. 별도의 PC나 리모컨 없이 매장 안내 화면을 수정할 수 있도록 해 운영 편의성을 높이고, 향후 다양한 상업용 디스플레이로 적용 범위를 확대할 계획이다.
LG전자는 초저전력 상업용 디스플레이 'LG 이페이퍼 디스플레이'를 스마트폰으로 관리할 수 있는 'LG 사이니지 매니저' 앱을 출시했다고 11일 밝혔다. 블루투스로 스마트폰과 디스플레이를 연결하면 콘텐츠 편집과 배포, 네트워크 설정 등을 간편하게 진행할 수 있다.
LG 이페이퍼 디스플레이는 종이 포스터와 유사한 질감을 구현하면서 전력 공급 없이도 화면을 유지하는 제품이다. 기존 디지털 사이니지보다 이미지 변경에 필요한 전력 소비가 적어 카페와 유통 매장 등에서 메뉴 안내와 프로모션 공지 등에 활용할 수 있다.
새 앱을 이용하면 매장 관리자가 품절 안내나 행사 정보를 스마트폰에서 수정하고 원하는 시간에 맞춰 화면에 송출할 수 있다. 배터리 잔량과 네트워크 연결 상태도 확인할 수 있어 기기 유지보수에 드는 시간과 부담을 줄일 수 있다. 앱을 통한 사용 최적화로 소비전력 절감 효과도 기대된다.
LG전자는 향후 다른 상업용 디스플레이로 앱 지원 범위를 확대할 예정이다. 민동선 LG전자 MS사업본부 ID사업부장은 "디스플레이 제품 경쟁력에 더해 관리 편의성을 높이는 솔루션을 통해 차별화된 고객경험을 지속 제공하겠다"고 말했다.
mkyo@newspim.com