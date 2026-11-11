하나운용, 의료 AI 투자 수익 아닌 운용보수로 나눔 실천

AI 핵심 요약beta
- 하나자산운용은 11일 취약계층 어린이 치료·재활에 2500만원을 기부했다
- 기부금은 1Q 미국메디컬AI ETF 누적 운용보수의 10%로 마련됐다
- 하나자산운용은 ETF 성장에 맞춰 관련 기부를 지속할 방침이라고 밝혔다
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메디컬AI ETF 운용보수 일부 활용…기부 지속 추진
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 하나자산운용은 지난 2일 열린 출범 3주년 기념행사에서 취약계층 어린이의 치료와 재활을 지원하기 위해 청소년그루터기재단에 2500만원을 기부했다고 11일 밝혔다.
이번 기부금은 '1Q 미국메디컬AI 상장지수펀드(ETF)'의 설정 이후 누적 운용보수 약 2억5000만원 중 10%로 마련됐다. 기부금은 청소년그루터기재단을 통해 난치병을 앓거나 취약계층에 속한 어린이의 치료와 재활에 사용될 예정이다.
하나자산운용은 의료 혁신 분야에 투자하는 ETF의 운용 성과를 어린이 의료 지원과 연계한다는 취지로 이번 기부를 진행했다. 향후 해당 ETF의 성장에 따라 기부 활동을 지속한다는 방침이다.
이날 기념행사에서는 '미래 의료에 투자하고, 아이들의 건강한 내일을 응원합니다'라는 메시지와 함께 기부금 전달식과 기념촬영이 진행됐다.
하나자산운용은 앞서 출범 1주년에도 청소년그루터기재단의 활동을 소개하고 임직원들의 기부 참여를 독려했다. 지난 5월에는 '1Q 미국우주항공테크 ETF' 운용보수 중 1억원을 한국과학기술원(KAIST) 항공우주공학과 발전기금으로 출연해 연구개발과 인재 양성을 지원했다.
김태우 하나자산운용 대표는 "임직원 전원이 청소년그루터기재단 기부에 참여하고 있으며, ETF 투자 분야와 연계한 사회공헌도 이어가고 있다"며 "출범 3주년을 성장에 대한 감사와 나눔을 실천하는 계기로 삼고자 한다"고 말했다.
이어 "이번 기부를 통해 난치병 및 취약계층 어린이의 치료와 재활을 돕고자 한다"며 "일회성 기부에 그치지 않고 꾸준히 지원을 이어가며 하나금융그룹의 '함께 성장하며 행복을 나누는 금융'을 실천하겠다"고 덧붙였다.
한편 1Q 미국메디컬AI ETF는 'KEDI 미국메디컬AI지수'를 기초지수로 미국 의료 인공지능(AI) 관련 기업 10곳에 투자하는 상품이다. 지난달 6일 정기 종목 변경을 통해 모더나와 머크 등을 신규 편입했으며, AI 기반 진단과 정밀의료, 신약 개발 관련 기업에 투자하고 있다.
dconnect@newspim.com