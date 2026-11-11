[종합] 10월 취업자 13만9000명 늘었지만…청년 일자리 48개월째 감소

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15~64세 고용률 70.4%로 10월 역대 최고…실업률 2.0%로 최저

보건복지업 24만9000명 증가…숙박·음식점업 13만7000명 감소

[세종=뉴스핌] 김현구 기자 = 지난달 취업자가 전년 동월보다 13만9000명 증가했지만 청년층 취업자는 48개월 연속 감소한 것으로 나타났다. 청년 고용률도 30개월째 하락하면서 전체 고용지표 개선과 청년층 고용 부진이 엇갈리는 모습이다.

11일 국가데이터처가 발표한 '2026년 10월 고용동향'에 따르면 지난달 취업자는 2917만9000명으로 지난해 같은 달보다 13만9000명(0.5%) 증가했다. 증가 폭은 9월 11만3000명보다 2만6000명 확대됐으며, 4개월 연속 10만명대 증가세를 이어갔다.

15~64세 고용률은 70.4%로 전년 동월보다 0.3%포인트(p) 상승했다. 1989년 관련 통계 작성 이후 10월 기준 가장 높은 수준이다. 반면 15세 이상 전체 고용률은 63.3%로 0.1%p 하락했지만, 1982년 7월 월간 통계 작성 이후 10월 기준으로는 두 번째로 높았다.

◆ 경력직 선호·수시채용 확산…청년 고용률 30개월 연속 하락

연령별 고용 상황은 크게 엇갈렸다. 20대 취업자는 전년 동월보다 20만3000명 감소했고 40대에서도 3만2000명 줄었다. 반면 60세 이상은 19만6000명, 30대는 12만8000명, 50대는 4만2000명 각각 증가했다.

청년층(15~29세) 취업자는 19만6000명 감소하며 48개월 연속 감소세를 이어갔다. 청년 고용률은 42.9%로 1.7%p 떨어져 30개월 연속 하락했다.

지난달 청년 인구가 14만1000명 줄었는데, 취업자 감소 폭이 이를 5만5000명 웃돌았다. 20대 경제활동참가율도 61.7%로 1.9%p, 20~24세는 41.9%로 4.2%p 각각 하락했다.

데이터처 관계자는 "청년 취업자는 금융보험업·운수창고업 등에서는 증가했지만 정보통신업과 보건복지업, 청년 취업자 비중이 큰 숙박·음식점업 등에서 감소가 지속되고 있다"며 "인구 감소에 비해 취업자 감소 폭이 커 고용률도 30개월 연속 하락하고 있다"고 설명했다.

이어 "신규 채용 시 경력직을 선호하는 현상과 수시채용 문화 확산도 청년층 취업자 감소와 고용률 하락에 지속적으로 영향을 주고 있다"고 말했다.

청년층 실업률은 5.2%로 0.1%p 하락했지만, 실업률을 보완하는 청년층 고용보조지표3(확장실업률)은 15.1%로 오히려 0.4%p 상승했다.

전체 실업자는 60만2000명으로 5만6000명 감소했고, 실업률은 2.0%로 0.2%p 하락해 1999년 6월 통계 작성 이후 10월 기준 가장 낮았다.

[자료=국가데이터처]

◆ 제조업 증가 한 달 만에 감소…"반짝 상승인지 더 지켜봐야"

산업별로는 보건업 및 사회복지서비스업이 전체 취업자 증가를 이끌었다. 해당 업종 취업자는 24만9000명(7.5%) 늘었고, 운수 및 창고업(4만8000명), 사업시설관리·사업지원 및 임대서비스업(3만7000명)도 증가했다.

반면 숙박 및 음식점업은 13만7000명(5.8%) 줄며 3개월 연속 감소했고, 농림어업(10만1000명)과 건설업(4만2000명)도 감소했다. 건설업은 30개월 연속 줄었다.

데이터처는 숙박·음식점업 부진에 대해 "지난해 하반기 소비쿠폰 발행 효과로 취업자 증가 폭이 컸는데, 올해는 그 효과가 없어 기저효과가 나타났고 생산지수 흐름도 좋지 않다"고 설명했다.

제조업 취업자도 7000명 감소했다. 지난 9월 27개월 만에 증가로 돌아섰지만 한 달 만에 다시 줄었다. 화학물질·금속가공제품·기타 운송장비 등에서는 늘었으나 석유제품·자동차·의복 등에서 감소했다.

관계자는 "이번 한 달만으로 지난달 증가가 반짝 상승이었는지 판단하기는 어렵다"며 "제조업 생산지수가 6월부터 9월까지 8월을 제외하고 양호한 흐름을 보인 점도 감안해야 해 조금 더 지켜봐야 한다"고 말했다.

종사상 지위별로는 상용근로자가 28만7000명 증가한 반면 임시근로자는 10만7000명, 일용근로자는 5만3000명 각각 감소했다. 비임금근로자 중 고용원 있는 자영업자는 1만5000명, 고용원 없는 자영업자는 4만2000명 늘었다.

비경제활동인구는 1629만9000명으로 17만9000명 증가했고, '쉬었음' 인구는 6만9000명, 구직단념자는 2만7000명 각각 감소했다. 계절조정 취업자는 2893만4000명으로 전월보다 5만명 줄었다.

정부는 취업자 증가세가 4개월 연속 두 자릿수를 이어갔다고 평가하면서도, 청년과 건설업·농림어업 등에서 감소세가 지속되고 대내외 불확실성 확대가 하방 요인이 될 수 있다고 진단했다.

이에 청년·고령층과 조기퇴직 중장년층 등 취약부문 고용여건을 개선하는 '국민일자리 프로젝트' 추진방안을 조속히 마련하고, 동절기 직접일자리 사업을 연말까지 집행하며, 내년 '청년일자리 회복방안' 과제 이행을 위한 사전 준비에 나서기로 했다.

hyun9@newspim.com