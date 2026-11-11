삼성E&A, 중동 최고 권위 ′MEED 프로젝트상′ 15년 연속 수상

AI 핵심 요약beta
- 삼성E&A는 10일 사우디 자푸라 가스처리시설로 특별상을 수상했다.
- 삼성E&A는 2012년부터 MEED 프로젝트상을 15년 연속 수상했다.
- 자푸라 사업은 오프사이트 시공으로 생산성을 높여 2025년 가스를 생산했다.
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현장 모듈화 및 오프사이트 시공으로 효율성 높여
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 삼성E&A는 사우디아라비아에서 수행한 대규모 가스 개발 사업으로 중동 최고 권위 'MEED 프로젝트상'을 15년 연속 수상했다.
삼성E&A는 지난 10일 아랍에미리트(UAE) 두바이에서 열린 'MEED 프로젝트상' 시상식에서 사우디아라비아 '자푸라(Jafurah) 가스처리시설 프로젝트'로 '전략적 에너지 인프라 특별상'을 수상했다고 11일 밝혔다.
MEED 프로젝트상은 중동 최고 권위 경제 전문 주간지로 매년 중동과 북아프리카 지역 프로젝트 중 우수 프로젝트를 선정해 시상하고 있다. 삼성E&A는 2012년부터 15년 연속 수상 기록을 이어가고 있다.
자푸라 가스처리시설 프로젝트는 사우디아라비아 최대 규모 비전통 가스전 개발 사업이다. 삼성E&A는 2021년 사우디 아람코부터 수주해 설계·조달·시공(EPC) 전 과정을 맡았다. 코로나19와 러시아-우크라이나 전쟁 등에서도 2025년 12월 최초 판매용 가스 생산을 달성했다.
대규모 현장 모듈화, 전체 콘크리트 물량의 약 44%에 PC 공법을 적용하는 등 현장 밖에서 시공하는 오프사이트 시공으로 생산성을 높였다.
삼성E&A 관계자는 "15년 연속 수상은 발주처와 시장에서 삼성E&A의 프로젝트 수행 역량을 신뢰한다는데 의미가 있다"며 "차별화된 수행 혁신과 최고 품질을 바탕으로 중동 시장에서 입지를 확고히 하겠다"고 밝혔다.
krawjp@newspim.com