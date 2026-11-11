삼성증권, 중개형ISA 순입금 이벤트 실시

AI 핵심 요약beta
- 삼성증권은 11일 중개형ISA 순입금 이벤트를 진행한다고 밝혔다
- 이벤트는 내년 1월 31일까지 신규·기존 고객 대상으로 진행된다
- 순입금·타사이전 금액에 따라 최대 40만원 상품권을 지급한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 삼성증권은 중개형 개인종합자산관리계좌(ISA) 신규 및 기존 고객을 대상으로 모바일 상품권을 증정하는 '중개형ISA 순입금 이벤트'를 진행한다고 11일 밝혔다.
이번 이벤트는 내년 1월 31일까지 진행되며, 'Welcome 이벤트'와 '타사이전 이벤트' 등 두 가지로 구성된다.
Welcome 이벤트는 행사 기간 중 중개형ISA 계좌를 최초로 개설한 신규 고객이나 지난 10월 31일 기준 ISA 계좌 잔고가 100원 이하인 고객이 대상이다.
해당 고객이 이벤트 기간 중 중개형ISA 계좌에 10만원 이상 순입금하면 금액 구간에 따라 최대 10만원 상당의 이마트·GS칼텍스 모바일 상품권을 지급한다. 조건을 충족한 고객 모두에게 혜택이 제공된다.
타사이전 이벤트는 다른 금융기관의 ISA 계좌를 삼성증권 중개형ISA로 이전한 고객을 대상으로 한다. 이벤트 기간 중 타사 ISA 이전 순입금 금액에 따라 최대 40만원 상당의 모바일 상품권을 조건 충족 고객 전원에게 지급한다.
삼성증권 관계자는 "절세 혜택과 효율적인 자산 관리를 기대하는 고객들을 위해 실질적인 혜택을 더한 이벤트를 마련했다"고 밝혔다.
이벤트 관련 세부 조건과 참여 방법은 삼성증권 공식 홈페이지 또는 모바일트레이딩시스템(MTS) '엠팝(mPOP)'에서 확인할 수 있다.
dconnect@newspim.com