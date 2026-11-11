카카오뱅크, '개인사업자 부동산담보대출 갈아타기' 출시

AI 핵심 요약beta
- 카카오뱅크는 11일 개인사업자 부동산담보대출 갈아타기를 출시했다
- 타 금융기관 대출 최대 5건을 통합해 최대 10억원까지 대환할 수 있다
- 내년 1월 31일까지 대환 완료 고객에게 20만원 캐시백을 지급한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 카카오뱅크가 개인사업자의 금융 부담을 완화하기 위해 '개인사업자 부동산담보대출 갈아타기' 서비스를 출시했다고 11일 밝혔다.
개인사업자 부동산담보대출 갈아타기는 타 금융기관의 개인사업자 대출을 보유한 고객이 카카오뱅크의 개인사업자 부동산담보대출로 전환할 수 있도록 돕는 서비스다.
대환 대상은 개인사업자 신용대출, 보증서대출, 부동산담보대출 등 3가지다. 대출 실행일로부터 1년 이상 지난 건만 갈아탈 수 있으며, 최대 5건의 서로 다른 대출을 하나의 카카오뱅크 개인사업자 부동산담보대출로 통합해 대환하는 것도 가능하다.
대출 조건은 기존 카카오뱅크 개인사업자 부동산담보대출과 동일하게 적용된다. 11일 기준 최저 연 3.04% 금리로 최대 10억원까지, 최장 20년간 이용 가능하다. 대상 부동산은 공동주택, 오피스텔, 집합상가이며 기존 대출보다 한도에 여유가 있다면 금액을 늘려 대환할 수 있다.
신청은 카카오뱅크 앱 내 개인사업자 부동산담보대출 페이지에서 진행 가능하며, 내년 1월 31일까지 대환을 마친 고객에게는 20만원의 캐시백을 지급한다.
카카오뱅크는 안전한 대환을 지원하기 위해 '상환 자동화 시스템'을 구축했다. 대출 실행과 동시에 기존 금융기관 상환계좌로 대출금을 직접 입금하는 방식으로, 상환계좌 적합성과 부대비용 입금 여부를 검증해 대출금이 상환 목적으로만 쓰이도록 설계했다.
지난해 10월 출시된 카카오뱅크 개인사업자 부동산담보대출은 지난 1년간 평균 연 3.74% 금리로 자금을 공급했다. 추가 자금 마련이 필요한 소상공인을 위한 후순위 대출 기능에 이어 이번 대환 기능을 추가해 상품 라인업을 확대했다.
카카오뱅크 관계자는 "여러 금융기관에 분산된 사업자 대출을 하나로 묶어 대출 관리 편의성을 높였다"며 "소상공인 지원을 위한 금융서비스를 지속 확대하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com