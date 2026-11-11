키움운용 '삼성전자·SK하이닉스 ETF' 11월 분배율 1.6%

AI 핵심 요약beta
- 키움투자자산운용은 11일 삼성전자·SK하이닉스 ETF의 11월 분배금 160원을 지급한다고 밝혔다.
- 해당 ETF는 5월 이후 7개월 연속 주당 130원 이상을 지급해 누적 분배금 1067원을 기록했다.
- 삼성전자·SK하이닉스와 단기채권에 투자하며 주식 매매차익을 특별분배 재원으로 활용한다.
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[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 키움투자자산운용의 'KIWOOM 삼성전자&SK하이닉스채권혼합50 ETF'가 11월 주당 160원의 분배금을 지급한다. 지난 5월 첫 분배 이후 7개월 연속 주당 130원 이상을 지급하면서 누적 분배금은 1000원을 넘어섰다.
11일 키움투자자산운용에 따르면 해당 상장지수펀드(ETF)의 11월 분배율은 10일 순자산가치(NAV) 종가 기준 약 1.60%다. 분배금 지급기준일은 13일이며 11일까지 매수한 투자자는 17일 분배금을 받을 수 있다.
이 ETF는 지난 4월 상장 이후 매월 중순 분배금을 지급해 왔다. 월별 분배금은 ▲5월 152원 ▲6월 159원 ▲7월 160원 ▲8월 139원 ▲9월 151원 ▲10월 146원 ▲11월 160원이다. 누적 분배금은 주당 1067원으로 집계됐다.
삼성전자와 SK하이닉스에 각각 25%씩 투자하고 나머지 50%를 국내 단기채권에 편입하는 채권혼합형 ETF다. 주식과 채권을 함께 보유해 주식형 상품보다 변동성을 낮추는 것을 목표로 한다.
특히 순자산가치가 일정 기준을 넘으면 보유 주식 일부를 매도해 실현한 이익을 분배금으로 지급하는 '성과연동 특별분배' 전략을 적용한다. 주식 배당금과 채권 이자수익 외에 국내 상장주식 매매차익도 분배 재원으로 활용할 수 있다.
국내 상장주식 매매차익을 재원으로 지급하는 특별분배금은 현행 세법상 비과세 대상이다. 다만 실제 분배금 규모는 운용 성과에 따라 달라질 수 있으며 과세 여부도 분배 재원에 따라 차이가 있다.
이 상품은 주식 편입 비중이 50%인 채권혼합형 구조로 퇴직연금 확정기여형(DC)과 개인형퇴직연금(IRP) 계좌에서도 투자할 수 있다. 월말 분배형 ETF와 함께 투자하면 분배금 수령 시점을 분산할 수 있다.
이경준 키움투자자산운용 ETF운용본부장은 "최근처럼 시장 변동성이 확대되는 시기에는 투자 성과뿐 아니라 정기적인 현금흐름도 중요한 투자 고려 요소"라며 "월중분배가 투자자들의 자산관리 방식에 실질적인 선택지가 될 수 있도록 상품 운용의 내실을 다져 나가겠다"고 말했다.
plum@newspim.com