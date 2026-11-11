케이엔에스, 올 3분기 누적 영업익 39억원...전년비 144% ↑

AI 핵심 요약beta
- 케이엔에스가 11일 원통형 배터리 장비 수주로 실적 성장을 밝혔다
- 3분기 누적 매출은 478억원, 영업이익은 39억원으로 증가했다
- 베트남 법인 성장과 안성 신공장 증설로 생산능력 확대를 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 무인 자동화 전문기업 케이엔에스가 원통형 배터리 장비 수주 확대와 베트남 법인의 로봇 사업 성과에 힘입어 3분기 실적 성장세를 이어갔다고 11일 밝혔다.
올해 3분기 연결 기준 누적 매출액은 478억원으로 전년 동기 대비 36.1% 증가했다. 같은 기간 영업이익은 39억원으로 144.4% 늘었으며, 순이익은 13억원을 기록했다.
회사에 따르면 순이익은 최근 증시 하락에 따른 투자자산 평가손실이 반영된 결과로, 현금 유출을 수반하지 않는 손실이다. 평가손실을 제외한 누적 순이익은 42억원 수준이다.
3분기 개별 기준으로는 매출액이 174억원으로 전년 동기 대비 104.3% 증가했고, 영업이익은 9억원으로 흑자 전환했으며, 순이익은 5억원으로 137.1% 늘었다. 본사 매출의 74%가 이차전지 자동화 장비 분야에서 발생했다. 케이엔에스는 원통형 배터리 제조에 쓰이는 CID·리벳 자동화 설비와 조립·검사 장비를 공급하고 있다.
원통형 배터리는 테슬라와 국내 주요 배터리 제조사를 중심으로 전기차에서 데이터센터용 에너지저장장치(ESS), 휴머노이드 로봇 등으로 적용 분야를 확대하고 있다.
베트남 법인도 실적 확대에 크게 기여했다. 3분기 누적 매출액은 148억원으로 전년 동기 대비 87.7% 증가했다. 회사는 일본계 글로벌 기업과 국내 대표 글로벌 반도체 기업의 1차 벤더로 로봇 파운드리 사업 고객사를 다변화하고 현지 무인 자동화 설비 분야에서 신규 수주를 확대한 결과라고 설명했다.
3분기 누적 영업이익률은 12.9%로 전년 동기 대비 10.2%포인트 상승했다. 최근에는 해성옵틱스에 카메라 모듈 자동화 설비 공급을 완료하는 등 피지컬 AI 센서 자동화 분야에서도 공급 실적을 쌓아가고 있다.
한편 케이엔에스는 경기도 안성에 신공장을 증설하기로 결정했다. 2027년 초 완공을 목표로 하며, 완공 후 연간 생산능력은 현재보다 약 100% 늘어날 예정이다.
nylee54@newspim.com