바로팜, 올 3분기 누적 매출 1185억원·영업익 44억원

AI 핵심 요약beta
- 바로팜은 11일 3분기 매출 495억원을 기록했다고 밝혔다.
- 3분기 영업이익은 23억원으로 전년 동기 대비 흑자전환했다.
- 누적 매출은 1185억원으로 지난해 연간 매출을 넘어섰다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 약국 AX 플랫폼 기업 바로팜이 올해 3분기 매출 성장과 함께 수익성 개선을 이어갔다. 3분기 영업이익은 약 23억원으로 상반기 전체 영업이익을 웃돌았으며, 누적 매출액은 3개 분기 만에 지난해 연간 매출을 넘어섰다.
11일 바로팜에 따르면 3분기 연결 기준 매출액은 약 495억원으로 전년 동기 약 278억원 대비 77.9% 증가했다. 같은 기간 영업이익은 약 23억원, 당기순이익은 약 21억원으로 모두 전년 동기 대비 흑자전환했다.
매출 증가와 함께 수익성 지표도 개선됐다. 3분기 매출총이익은 전년 동기 대비 82.4% 증가하며 매출액 증가율(77.9%)을 웃돌았다. 반면 판매비와 관리비는 28.5% 증가하는 데 그치면서 매출액 대비 판관비 비중은 전년 동기 17.6%에서 12.7%로 낮아졌다. 회사 측은 사업 규모 확대에 따른 영업레버리지 효과가 실적 개선으로 이어지고 있다고 설명했다.
바로팜은 전국 2만4000여곳의 가입 약국 네트워크를 기반으로 플랫폼 사업을 운영하고 있다. 약국 플랫폼에서 확보한 이용자와 거래 데이터를 활용해 파트너십과 상품 판매, 브랜드 사업 등으로 수익모델을 확대하고 있다.
올해 1~3분기 누적 연결 매출액은 약 1185억원으로 전년 동기 대비 68.8% 증가했다. 이는 지난해 연간 매출액 약 967억원을 넘어선 규모다. 누적 영업이익은 약 44억원, 당기순이익은 약 40억원으로 모두 전년 동기 대비 흑자전환했다.
바로팜 관계자는 "상반기 흑자전환에 이어 3분기에는 한 분기 영업이익이 상반기 전체 수준을 넘어서는 등 수익성 개선 속도가 본격적으로 빨라지고 있다"며 "앞으로도 가파른 수익성 개선세를 이어가는 동시에 바로팜 플랫폼 경쟁력을 바탕으로 국내 헬스케어 시장의 성장을 이끌어 나갈 것으로 기대한다"고 말했다.
nylee54@newspim.com