[특징주] 크래프톤, 3분기 영업익 35% 급감에 약세

AI 핵심 요약beta
- 크래프톤은 11일 3분기 영업이익이 35.5% 감소했다.
- ADK그룹 실적 반영으로 매출은 11.6% 증가했다.
- 영업비용 급증 여파로 주가는 3.46% 하락했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
영업비용 43% 늘며 수익성 악화
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 크래프톤이 올해 3분기 시장 기대에 못 미치는 영업이익을 기록하면서 주가가 약세다. 일본 광고기업 ADK그룹 실적 반영으로 매출은 늘었지만 영업비용이 급증하면서 영업이익이 전년 동기 대비 35% 넘게 감소했다.
11일 한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 20분 기준 크래프톤은 전 거래일보다 7500원(3.46%) 내린 20만9000원에 거래되고 있다.
크래프톤은 전날 기업설명회(IR)를 통해 올해 3분기 연결 기준 매출 9714억원, 영업이익 2250억원을 기록했다고 밝혔다. 매출은 전년 동기 대비 11.6% 증가했지만 영업이익은 35.5% 감소했다. 영업이익률도 지난해 3분기 40.0%에서 올해 23.2%로 16.8%포인트 하락했다.
외형 성장에는 ADK그룹 실적 반영이 영향을 미쳤다. 기타 매출은 지난해 3분기 180억원에서 올해 2196억원으로 늘었으며, 이 가운데 ADK그룹의 광고·콘텐츠 매출이 1984억원을 차지했다. 반면 주력 PC 게임 매출은 2389억원으로 전년 동기 3539억원보다 약 32% 줄었다.
수익성 악화의 주요 배경은 비용 증가다. 3분기 영업비용은 7464억원으로 전년 동기 5220억원보다 약 43% 늘었다. 게임스컴 참가 등에 따른 비용이 반영되면서 매출 증가에도 영업이익은 부진했다.
rkgml925@newspim.com