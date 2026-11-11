삼성자산운용 '코스피200 커버드콜 ETF', 삼성전자 특별배당 반영

AI 핵심 요약beta
- 삼성자산운용이 11일 삼성전자 특별배당 반영해 분배금을 확대했다
- 11월 분배금은 주당 266원으로 분배율이 1.75%로 높아졌다
- SK하이닉스 특별배당도 12월 분배금에 반영할 예정으로 알려졌다
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[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 삼성자산운용이 삼성전자와 SK하이닉스의 특별배당을 반영해 'KODEX 200타겟위클리커버드콜' 상장지수펀드(ETF)의 11월과 12월 분배금을 확대한다. 삼성전자 특별배당이 반영된 11월 분배금은 주당 266원으로 분배율은 직전 월 1.47%에서 1.75%로 높아진다.
11일 삼성자산운용에 따르면 KODEX 200타겟위클리커버드콜 ETF는 삼성전자로부터 받은 특별배당금을 11월과 12월 두 차례에 걸쳐 절반씩 나눠 지급한다.
여기에 11월 말 배당 권리가 발생하는 SK하이닉스 보유분의 특별배당도 12월 분배금에 반영할 예정이다. 기존 콜옵션 프리미엄에 두 반도체 대형주의 특별배당이 순차적으로 더해지는 구조다.
이번 분배금 확대는 펀드 내 이자·배당소득의 정기 분배를 의무화한 소득세법 시행령 개정 취지와 상품별 분배 정책에 따른 조치다. 삼성자산운용은 확보한 특별배당 재원을 연내 투자자들에게 지급할 계획이다.
KODEX 200타겟위클리커버드콜은 코스피200 지수를 기반으로 연 15% 수준의 옵션 프리미엄 확보를 목표로 운용하는 월중분배형 ETF다. 이번 삼성전자 특별배당을 반영한 11월 분배금은 10일 기준 주당 266원으로 분배율은 1.75%다.
11월 분배금 지급기준일은 13일이며 분배락일은 12일이다. 특별배당이 포함된 분배금을 받으려면 11일까지 해당 ETF를 매수해야 한다. 실제 분배금은 17일 지급한다.
임태혁 삼성자산운용 상무(ETF운용본부장)는 "기존 옵션 프리미엄 기반의 안정적인 월배당에 삼성전자와 SK하이닉스의 특별배당이 11월과 12월 연달아 더해지며 연말 배당 매력이 한층 높아질 것"이라며 "같은 코스피200 투자 상품이라도 특별배당 권리 확보 여부와 실제 분배 시점은 상품별로 다를 수 있어 꼼꼼히 확인해야 한다"고 말했다.
plum@newspim.com