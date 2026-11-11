신한투자증권, '2027 금융시장 포럼' 개최…업종별 투자전략 점검

AI 핵심 요약beta
- 신한투자증권이 11일부터 이틀간 2027년 금융시장 포럼을 개최했다
- 포럼에서 글로벌 경제와 공급망 변화, 자산시장 투자전략을 분석했다
- AI 산업의 실질 수익성과 기업가치를 중심으로 업종별 투자전략을 제시했다
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[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 신한투자증권이 인공지능(AI) 산업의 실질적인 수익성과 기업가치를 중심으로 2027년 금융시장과 주요 산업의 투자전략을 제시한다. 성장 기대에 집중했던 기존 투자 흐름에서 벗어나 기업의 수익성과 산업별 구조적 변화를 점검할 계획이다.
11일 신한투자증권에 따르면 이날부터 12일까지 이틀간 '2027년 신한 금융시장 포럼'을 개최한다. 이번 포럼에서는 글로벌 경제 불확실성과 국가 간 전략산업 경쟁, 공급망 재편 등을 분석하고 주요 자산시장과 산업별 투자 기회를 살펴본다.
첫날인 11일에는 '2027년 경제 및 금융시장 전망'을 주제로 거시경제와 자산배분 전략, 국내 증시 전망 등을 발표한다. 선진국과 신흥국 주식시장 전략을 비롯해 해외기업 분석, 채권·크레딧·디지털자산 투자전략도 다룬다.
12일에는 주요 산업의 성장 전망과 업종별 투자전략을 공개한다. ▲소비재·플랫폼 ▲모빌리티·소재·산업재 ▲IT 하드웨어 ▲제약·바이오 ▲AI·로보틱스·혁신성장 ▲금융 등을 대상으로 산업별 변화와 기업의 성장성, 수익성을 분석하고 최선호 종목을 제시할 예정이다.
특히 AI 투자 확대가 주요 산업에 미치는 영향을 살펴보고 기업들이 실제 수익을 창출할 수 있는지를 주요 투자 판단 기준으로 제시한다는 방침이다.
포럼은 양일 모두 오후 1시 30분부터 신한투자증권 공식 유튜브 채널 '알파TV'에서 생중계된다. 첫날 행사는 오후 4시 55분까지 진행한다.
plum@newspim.com