"美 공습에도 이란, 매달 탄도미사일 50발 생산"

AI 핵심 요약beta
- 10일 서방 군사정보 당국은 이란이 월 50발 탄도미사일을 생산한다고 평가했다
- 이란은 탄도미사일 1700발과 샤헤드 드론 수천 대를 보유한 것으로 추정됐다
- 미국은 방공 작전에서 패트리엇 요격미사일 1000발 이상을 소모했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 미국의 지속적인 공습으로 산업 기반이 타격을 입었음에도 불구하고 이란이 여전히 매달 약 50발의 탄도미사일을 자체 생산하고 있는 것으로 나타났다.
미군이 이란의 무기 제조 능력을 크게 약화시켰다고 발표해온 것과 달리, 이란이 장기 보복전을 치를 수 있는 실질적 전력을 유지하고 있다는 서방 군사정보 당국의 평가가 나왔다.
10일(현지시간) 블룸버그 통신은 서방 군사정보 소식통을 인용해 이란이 공습 속에서도 전쟁 전의 절반 수준인 월 50발 안팎의 탄도미사일 생산 능력을 유지하고 있다고 보도했다.
이란이 보유한 잔여 탄도미사일 재고는 최소 1,700발에 달하며, '샤헤드(Shahed)' 자폭 드론도 수천 대가 남아있는 것으로 추정된다.
이는 미 국방부의 공식 발표와 대비된다. 최근 탄핵소추안 표결을 앞두고 성과를 강조해 온 피트 헤그세스 미 국방부(전쟁부) 장관은 이날 기자회견에서 "미군의 작전으로 이란 산업 기반의 80% 이상이 파괴됐다"고 재차 강조했다. 그러나 군사 전문가들은 미사일 부품 재고와 숨겨진 지하 시설 덕분에 이란이 조립 및 생산을 지속하고 있다고 보고 있다. 이란 혁명수비대(IRGC)는 이날 새로운 지하 '미사일 도시' 영상을 공개하며 향후 전쟁에서의 추가 반격을 경고하기도 했다.
미국의 방공 미사일 소모전도 심각한 문제로 떠올랐다. 블룸버그 이코노믹스 분석에 따르면 이란이 발사한 6,000여 발의 무기를 방어하는 과정에서 미국은 기당 400만 달러에 달하는 패트리어트(PAC-3) 요격미사일을 최소 1,000발 이상 소모했다. PAC-3의 연간 생산량이 650발에 불과하다는 점을 감안하면 방공망 전력 손실이 막대한 수준이다.
전문가들은 이란의 전략이 미국과의 정면 맞대결이 아닌 '비용 강요 및 장기전 버티기'에 맞춰져 있다고 지적한다. 카네기 국제평화재단 핵정책 프로그램의 안키트 판다 선임연구원은 "이란이 상당량의 드론과 미사일을 재건했을 가능성이 높다"며 "미국과 이스라엘에 지속적인 비용을 강요하는 전략에 집중할 것"이라고 전망했다.
wonjc6@newspim.com