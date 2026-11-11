우리다문화장학재단, 다문화·취약계층 청소년 대상 '대학탐방' 진행

AI 핵심 요약beta
- 우리다문화장학재단은 7일 청소년 대상 대학탐방을 진행했다
- 대학생 멘토와 청소년 멘티 80여 명은 서울시립대를 둘러봤다
- 참여자들은 대학 생활을 경험하고 진학·진로를 탐색했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 우리금융그룹 우리다문화장학재단이 지난 7일 다문화·취약계층 청소년 대상 '대학탐방' 프로그램을 진행했다고 11일 밝혔다.
해당 행사는 재단이 진행하는 '우리 Up 학습멘토링' 사업의 일환으로 마련됐다. 대학생 멘토와 청소년 멘티 등 80여 명은 서울 동대문구 서울시립대학교를 찾아 캠퍼스를 둘러보고 진학과 진로에 대해 의견을 나눴다.
'우리 Up 학습멘토링'은 대학생 멘토와 청소년 멘티를 1대1로 연결해 다문화가정 및 취약계층 아동·청소년의 학습과 정서적 성장을 돕는 프로그램이다. 지난 5월 발대식을 시작으로 대학생 멘토들이 매주 2회 사회복지기관을 직접 찾아가 맞춤형 학습지도를 제공하고 있다.
이지현 우리다문화장학재단 부부장은 "이번 대학탐방이 청소년들이 대학 생활을 경험하고 진로를 탐색하는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 다양한 체험 프로그램을 마련해 청소년의 성장을 지원하겠다"고 전했다.
한편 우리다문화장학재단은 장학사업을 비롯해 교육·복지 분야에서 사회공헌 활동을 이어가며 다문화가정과 취약계층 아동·청소년의 성장을 돕고 있다.
eoyn2@newspim.com