종근당, 중장년층 겨냥 '벤포벨알파정' 출시…비타민 제품군 확대

AI 핵심 요약beta
- 종근당은 11일 중장년층용 일반의약품 벤포벨알파정을 출시했다고 밝혔다
- 벤포벨알파정은 벤포티아민과 활성형 비타민B12 등을 함유했다
- 종근당은 연령별 벤포벨 제품군을 구축하고 약국 상담을 강화할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 종근당은 중장년층을 겨냥한 일반의약품 '벤포벨알파정'을 출시했다고 11일 밝혔다.
벤포벨알파정은 비타민 브랜드 '벤포벨' 시리즈의 최상위 제품이다. 육체피로와 병중·병후 체력 저하 시 비타민 보급, 신경통·근육통·관절통 등의 증상 완화에 사용한다. 나이가 들면서 영양소 흡수와 대사 기능이 떨어질 수 있는 점을 고려해 설계한 제품이다.
주요 성분으로 비타민B1 유도체인 벤포티아민 100mg을 함유했다. 비타민B12는 메코발라민과 코바마미드 등 활성형 성분 2종을 총 1000μg 배합했다.
콜린타르타르산염과 이노시톨은 각각 기존 '벤포벨에스정'의 두 배인 100mg을 담았다. 이 밖에 비타민D 1000IU, 비타민E 25IU, 엽산 400μg과 마그네슘, 감마오리자놀, 우르소데옥시콜산(UDCA) 60mg 등을 함유했다.
종근당은 이번 출시로 2030세대를 위한 '벤포벨정'·'벤포벨지정', 4050세대를 위한 '벤포벨에스정', 50대 이상을 겨냥한 '벤포벨알파정'으로 이어지는 연령별 제품군을 갖췄다. 약국 상담을 중심으로 소비자의 건강 상태와 생활습관에 맞는 제품을 알릴 계획이다.
종근당 관계자는 "벤포벨알파정은 활력 증진과 체력 관리가 중요한 중장년층의 건강 수요를 고려한 제품"이라며 "연령대별 건강 특성과 생활습관, 소비자들의 다양한 요구를 반영한 제품 라인업을 통해 벤포벨의 브랜드 이미지를 강화해 나갈 것"이라고 말했다.
sykim@newspim.com