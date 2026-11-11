토스뱅크, 경찰청과 '우리동네 금융사기예방관' 1기 수료식 개최

AI 핵심 요약beta
- 토스뱅크와 경찰청이 11일 금융사기예방관 1기 수료식을 열었다.
- 예방관 26명은 5개월간 70개 기관에서 3426명에게 예방교육을 했다.
- 활동 지역의 사기 건수는 전년보다 52.9% 줄어 비활동 지역보다 감소폭이 컸다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 토스뱅크가 경찰청 전기통신금융사기 통합대응단과 함께 서울 강남구 토스뱅크타워에서 '우리동네 금융사기예방관' 1기 수료식을 마쳤다고 11일 밝혔다.
수료식에는 예방관 26명이 참석해 5개월간의 활동을 마무리했다. 이들은 이 기간 70개 기관, 3426명을 대상으로 금융사기 예방교육을 펼쳤다.
'우리동네 금융사기예방관'은 지역사회 금융사기 피해를 예방하기 위해 토스뱅크와 경찰청이 추진한 민관협력 프로젝트다. 평균 30년 이상 경력을 지닌 퇴직경찰관들이 위촉돼 6월부터 10월까지 서울 시내 피해 상위 14개 지역에서 활동했다.
예방관들은 노인복지관, 중장년 일자리센터 등 70개 기관을 찾아 총 272회 교육을 실시했다. 교육 대상을 일반 시니어에서 스마트경로당·복지관 자원봉사자로 넓히고, 관할 경찰서와 연계한 자율방범대 교육도 병행했다.
강의는 전직 경찰관의 실제 경험 사례와 휴대폰 보안 설정 실습 위주로 진행됐다. 수강생들은 실습 순서를 메모하거나 강의 자료를 촬영해 지인들과 공유했다.
현장 활동도 함께 이뤄졌다. 예방관들은 2인 1조로 ATM과 물품보관함 주변 등 취약 구역을 점검했다. 자영업자와 주민에게는 노쇼·기프트카드 사기 등 최신 사기 수법과 대응 방안을 안내했다. 5개월간 현장 활동은 총 558회, 916시간 동안 진행됐다.
이 같은 교육과 점검은 실제 사기 피해 차단으로 이어졌다. 한 수강생은 스미싱 문자를 받고 송금하려다 교육 내용을 떠올려 피해를 막았으며, 보이스피싱 전화를 끊거나 의심 문자를 기관 담당자에게 확인하는 사례도 잇따랐다.
경찰청 집계에 따르면 예방관들이 활동한 전기통신금융사기 피해 상위 14개 지역은 올해 6~9월 사기 건수가 전년 동기 대비 52.9% 줄어, 예방관이 활동하지 않은 지역(45.9%)보다 감소율이 7%p 높았다. 6월부터 9월까지 매달 활동 지역의 피해 감소율이 비활동 지역을 웃돌았다.
수료식에는 예방관 26명과 오창배 경찰청 전기통신금융사기 통합대응단장, 이은미 토스뱅크 대표 등 관계자가 참석했다. 1기 우수 활동조 예방관들은 감사장을 받았다.
경찰청 전기통신금융사기 통합대응단 오창배 단장은 "퇴직경찰의 현장 경험이 지역 주민의 피해 예방으로 이어졌다는 점에서 의미가 있다"며 "앞으로도 민관 협력을 바탕으로 금융사기 예방에 최선을 다하겠다"고 말했다.
토스뱅크 이은미 대표는 "금융사기로부터 고객을 지키는 일은 은행의 중요한 책임"이라며 "책임감을 갖고 금융사기 예방 활동을 이어가 고객이 안심하고 금융 서비스를 이용할 수 있는 환경을 만들어 가겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com