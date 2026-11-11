"정치가 뭐길래"…靑, 김용남·신주호와 진영 갈등 해법 찾는다

AI 핵심 요약beta
- 청와대가 11일 유튜브 라이브에서 국민통합 방향을 논의했다
- 김용남·신주호가 정치 불신과 진영 갈등 해법을 이야기했다
- 정치적 극단주의를 넘어설 소통과 정부 역할을 살폈다
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허은아 국민통합비서관 진행
정치 불신·온라인 여론·극단주의 넘어설 방안 논의
[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 청와대가 11일 오후 2시 유튜브 라이브 방송 '국민통합, 대화가 필요해!' 7회차를 열고 정치적 견해 차이와 진영 갈등을 넘어설 국민통합의 방향을 논의한다.
이번 방송에는 김용남 전 국회의원과 신주호 전 국민의힘 상근부대변인이 출연한다. 진행은 허은아 국민통합비서관이 맡는다.
출연진은 정치의 역할과 의미에서 출발해 우리 사회의 정치 불신과 대립, 온라인 환경이 정치에 미치는 영향, 정치적 극단주의를 넘어 국민통합으로 나아갈 방안까지 폭넓게 이야기할 예정이다.
◆'정치가 뭐길래'…가족·친구 관계 멀어진 경험부터
첫 번째 주제는 '정치가 뭐길래'다. 정치적 견해 차이로 가족이나 친구, 주변 사람들과 관계가 멀어진 경험을 비롯해 정치에서 말하는 공정의 의미와 올바른 정치의 역할을 짚는다.
출연진은 국민이 정치를 불신하는 이유도 함께 살핀다. 정치가 갈등을 해소하기보다 오히려 진영 간 경계를 강화하고 있다는 지적에 대해서도 의견을 나눈다.
이어 정치 유튜브와 온라인 여론이 정치에 미치는 영향을 살펴보고, 정치인이 국민과 올바르게 소통하려면 무엇이 필요한지 고민한다. 마지막으로 정치적 극단주의를 넘어 국민통합의 길로 나아가는 데 필요한 정부의 역할과 과제에 대해 두 출연자의 의견을 듣는다.
청와대는 "정치적 차이가 상대를 배척하는 이유가 돼서는 안 되며, 서로 다른 의견을 인정하고 타협점을 찾아가는 과정이 민주주의와 국민통합의 출발점"이라며 "앞으로도 다양한 생각과 입장을 가진 국민과 소통하며 서로의 다름을 이해하고 공감대를 넓혀가는 대화의 장을 꾸준히 마련할 것"이라고 밝혔다.
'국민통합, 대화가 필요해!'는 청와대 국민통합비서관실이 사회 5대 갈등 해소를 목표로 기획한 유튜브 라이브 프로그램이다. 생각과 입장이 서로 다른 사람들이 한자리에 모여 상대를 이해하고 대화하자는 취지로 마련됐다. 지난 8월 첫 방송에서는 소상공인과 아르바이트생 간 갈등을 다뤘다. 7회차 방송은 11일 오후 2시 KTV 채널에서 시청할 수 있다.
the13ook@newspim.com