[특징주] 금융권 보안 검증기관도 뚫렸다…보안株 동반 상승

AI 핵심 요약beta
- 금융보안원이 9일 해킹 공격을 받아 일부 정보가 유출됐다.
- 금융회사 취약점 평가 결과 등 자료 유출 가능성이 제기됐다.
- 11일 안랩 등 보안주가 사이버 위협 우려로 동반 상승했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
안랩·라온시큐어 등 강세
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 금융권 보안 검증기관인 금융보안원이 해킹 공격을 받은 사실이 알려지면서 보안주가 동반 강세를 보이고 있다. 금융회사들의 보안 취약점 관련 정보까지 유출됐을 가능성이 제기되자 사이버 보안 위협에 대한 경계심이 커진 영향으로 풀이된다.
11일 한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 25분 기준 안랩은 전 거래일보다 1만4500원(13.40%) 오른 12만2700원에 거래되고 있다. 같은 시각 라온시큐어(9.28%), 지니언스(7.80%), 윈스테크넷(6.17%), 샌즈랩(5.98%) 등 다른 보안 관련 종목도 일제히 상승하고 있다.
금융보안원은 지난 9일 외부 해킹 공격을 받아 내부 시스템에 보관된 일부 정보가 유출된 정황을 확인하고 금융위원회 등 감독 당국에 침해 사고를 신고했다고 10일 밝혔다. 공격 대상은 금융회사들이 정보보호 관리 현황과 보안 가이드라인 준수 여부 등을 제출하는 '정보보호 상시평가 사이트'인 것으로 알려졌다.
해당 시스템에는 금융회사별 취약점 평가 결과와 보안 관리 관련 자료가 담겨 있어 추가 피해 우려도 제기된다. 금융권의 보안 수준을 점검하는 기관에서 사고가 발생한 만큼 금융회사들의 보안 체계 전반에 대한 점검과 관련 투자 확대 필요성이 부각될 수 있다는 기대가 보안주 매수세로 이어진 것으로 보인다.
rkgml925@newspim.com