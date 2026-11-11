[특징주] 한진, 200억원 규모 자사주 소각에 18%대 급등

AI 핵심 요약beta
- 한진은 11일 보유 자사주 47만8401주 전량 소각을 결정했다
- 자사주 소각으로 발행주식 수가 3.07% 감소할 예정이다
- 주당 가치 상승 기대에 한진 주가는 장 초반 18.88% 급등했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한진이 보유 자사주 전량을 소각하기로 하면서 11일 장 초반 급등하고 있다. 발행주식의 3%가량을 없애 주당 가치가 높아질 수 있다는 기대가 투자심리를 자극한 것으로 풀이된다.
한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 15분 기준 한진은 전 거래일 대비 3470원(18.88%) 오른 2만1850원에 거래되고 있다.
한진은 전날 이사회를 열고 보유 중인 자기주식 47만8401주를 소각하기로 결의했다고 공시했다. 소각 예정 금액은 장부가액 기준 199억8835만원이다. 소각 대상은 전체 발행주식의 3.07%로, 2021년 주가 안정을 위해 취득한 주식 47만8399주와 주권 액면병합 과정에서 발생한 단주 2주가 포함됐다.
자사주 소각은 회사가 보유한 자기주식을 없애 발행주식 수를 줄이는 방식이다. 한진의 발행주식 총수는 기존 1556만6499주에서 1508만8098주로 감소한다. 자본금은 줄지 않는다.
발행주식 수가 감소하면 순이익이 동일하더라도 주당순이익(EPS) 등 주당 가치 지표가 개선될 수 있다. 기존 주주가 보유한 주식의 지분율도 상대적으로 높아지는 만큼 주주환원 정책의 하나로 평가된다.
rkgml925@newspim.com