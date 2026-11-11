리센스메디컬 '쿨로아 600', 대한민국 올해의 최고 브랜드 대상

AI 핵심 요약beta
- 리센스메디컬은 11일 쿨로아 600으로 프리미엄 홈케어 대상 수상했다
- 쿨로아 600은 정밀냉각 기술과 아이스니들링을 적용한 뷰티기기다
- 리센스메디컬은 일본을 시작으로 해외 유통망 확대에 나설 계획이다
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정밀냉각 기술 B2C로 확대…일본 독점 유통계약 체결
[서울=뉴스핌] 설희 기자 = 정밀냉각 의료기기 전문기업 리센스메디컬은 홈케어 뷰티 디바이스 '쿨로아 600(COOLOA 600)'이 '2026 대한민국 올해의 최고 브랜드 대상'에서 프리미엄 홈케어 디바이스 부문 대상을 수상했다고 11일 밝혔다.
시상식은 전날 서울 노보텔 앰배서더 동대문 호텔에서 열렸다. 쿨로아 600은 리센스메디컬이 의료기기 사업에서 축적한 정밀냉각 기술을 홈케어용으로 적용한 첫 소비자용 제품이다. 고주파(RF)와 고강도 집속초음파(HIFU) 등 열을 활용하는 기존 홈뷰티 기기와 달리 냉각 방식을 적용했다.
회사의 '아이스니들링' 기술은 앰플을 약 10마이크로미터(㎛) 크기의 미세 얼음 입자로 순간 냉각해 분사하는 방식이다. 회사에 따르면 외부 피부임상 전문기관의 인체적용시험에서 보습과 광채, 쿨링 효과를 확인했다.
리센스메디컬은 피부과용 정밀냉각 의료기기 '타겟쿨(TargetCool)'을 전 세계 40여개국에 공급하고 있다. 안과용 냉각 마취기기 '오큐쿨(OcuCool)'은 미국 식품의약국(FDA)의 드노보(De Novo) 허가를 받았다.
회사는 정밀냉각 관련 국내외 특허 약 150건을 출원·등록했으며 이 가운데 40여건을 쿨로아 600에 적용했다. 쿨로아 600은 전용 앰플과 카트리지를 교체해 사용하는 구조다. 지난 7월 네이버 스마트스토어 출시 이후 홈쇼핑과 자사몰로 판매 채널을 확대했으며 지난 9월에는 일본 유통사 INFIX와 독점 유통계약을 체결했다.
리센스메디컬은 일본을 시작으로 해외 유통망을 단계적으로 확대하고 의료·수의·뷰티 분야에서 정밀냉각 기술 적용 범위를 넓힐 계획이다.
회사 관계자는 "의료 현장에서 신뢰를 쌓아 온 정밀냉각 기술을 소비자의 일상으로 옮긴 쿨로아 600이 출시 첫해에 의미 있는 평가를 받게 돼 기쁘다"며 "열 대신 냉각으로 피부를 관리하는 새로운 홈케어 경험을 더 많은 소비자에게 전하고, 국내를 넘어 글로벌 시장에서도 인정받는 브랜드로 키워 가겠다"고 말했다.
winter1004@newspim.com