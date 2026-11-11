"시선AI, 국방망 AI 수주·피지컬 AI 상용계약으로 신사업 확대" - CMIR

공군 국방망 AI 과제 24억5000만원 수주…첫 국방 레퍼런스 확보

자회사 유온로보틱스, 성주월항농협 APC와 첫 상용 공급계약

[서울=뉴스핌] 설희 기자= 독립리서치 CMIR은 인공지능(AI) 전문기업 시선AI가 국방망 AI 수주와 피지컬 AI 첫 상용계약을 통해 신사업을 확대하고 있다고 11일 분석했다.

김유연 CMIR 연구원은 "8월 이후 시선AI의 신사업은 수주와 상용 계약으로 이어졌다"며 "9월에는 공군 국방망 AI 과제(24.5억원)를 따내 폐쇄망 AI 에이전트 IntraGenX의 첫 국방 레퍼런스를 확보했고, 10월에는 자회사 유온로보틱스가 성주월항농협 APC와 첫 상용 공급계약을 맺었다"고 설명했다.

보고서에 따르면 시선AI는 지난 9월 공군 국방망 'AI 코딩 어시스턴트 및 보안코드 자동점검 에이전트' 사업을 수주했다. 정보통신기획평가원(IITP)이 주관하는 사업으로 시선AI 컨소시엄이 경쟁 컨소시엄 6곳을 제치고 선정됐다. 사업비는 24억5000만원 규모다.

시선AI 로고. [사진=시선AI]

김 연구원은 "공군 국방망에는 3월 출시한 폐쇄형 AI 코드 어시스턴트 IntraGenX가 들어가 코딩 지원과 보안코드 점검을 하나의 환경에서 수행한다"고 설명했다. 이어 "IntraGenX는 국방 외에도 유통 대기업 2곳과 도입을 협의하고 있고, 고객 서버에 직접 설치하는 사용자당 라이선스 방식에 더해 SaaS 버전 출시도 추진하고 있다"고 덧붙였다.

피지컬 AI 분야에서는 자회사 유온로보틱스가 지난달 8일 성주월항농협 농산물산지유통센터(APC)와 체결한 AI 물류 자동화 로봇 공급계약에 주목했다.

그는 "2025년 4월부터 기술 실증(PoC)을 진행한 현장이 첫 상용 고객이 됐고, 정부 과제와 달리 APC가 운영을 위해 직접 비용을 들인 상업 계약이다"며 "공급 시스템은 비닐 소포장된 참외의 피킹·패킹 공정을 자동화하며, 모양·크기·무게가 다른 농산물을 인식해 로봇이 파지 지점과 적재 공간을 스스로 계산한다"고 전했다.

한화로보틱스와의 협력도 사업 확대 요인으로 꼽았다. 시선AI와 유온로보틱스, 한화로보틱스는 지난 9월 로봇 자동화 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

이어 "회사는 성주 참외 사례를 바탕으로 보은 사과, 제주 감귤 등 전국 APC로 공급처를 넓히고, 전국 영업망을 갖춘 한화로보틱스도 현장 영업에 함께 참여한다"고 밝혔다.

시선AI의 비전 AI 기술이 반도체 보안과 문서 자동화, 헬스케어 분야로 확대되고 있다는 점도 짚었다. 보고서에 따르면 시선AI는 글로벌 반도체 장비 기업과 보안 AI 협력을 추진하고 있으며 문서 AI 엔진 'SEEU DOC'은 지난달 OCRBench v2 영어 부문에서 25개 모델 중 가장 높은 점수를 기록했다.

또 "10월 22일 동사는 일본 'Japan IT Week Autumn 2026'에서 AI 원격의료 플랫폼 SEEU Health를 공개하고 일본에 출시했다"고 설명했다. 이어 "비전 AI로 환자의 혈압·심박수·호흡수 같은 생체신호를 비접촉 방식으로 측정하고, 음성 기반 AI 문진과 전자의무기록(EMR) 연동으로 원격진료를 지원한다"고 설명했다.

winter1004@newspim.com