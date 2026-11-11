세미티에스, 올 3분기 누적 매출 253억원…작년 연매출 돌파

AI 핵심 요약beta
- 세미티에스는 11일 3분기 누적 매출액 253억원을 기록했다고 밝혔다.
- 3분기 매출은 101억원, 누적 영업이익은 75억원으로 실적이 개선됐다.
- 해외 자회사는 8월 약 110억원 규모 신규 프로젝트를 수주했다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 반도체 자동 물류 반송 시스템(AMHS) 전문기업 세미티에스는 올해 3분기 연결 기준 누적 매출액이 253억원을 기록했다고 11일 밝혔다. 지난해 연간 매출액 230억원을 3분기 만에 초과했다.
3분기 단일 분기 매출액은 101억원으로 전년 동기 대비 401%, 전분기 대비 307% 증가했다. 같은 기간 누적 영업이익은 75억원, 영업이익률은 약 30%를 기록했다. 3분기 단독 기준 영업이익과 당기순이익은 각각 34억원, 21억원으로 전분기 대비 흑자전환했으며, 영업이익률은 약 34%에 달했다.
회사에 따르면 주요 반도체 고객사 프로젝트의 매출 인식이 본격화되면서 실적이 개선됐다. 2분기에는 프로젝트가 장비 설계와 제작 단계에 집중돼 매출 인식 규모가 제한적이었으나, 3분기에는 프로젝트 진척에 따라 매출 반영이 확대됐다. 상반기에는 상장 관련 일회성 비용 169억원이 순손익에 영향을 미쳤으나, 이는 비현금성 평가비용으로 실제 현금 유출과는 무관하다.
해외 수주도 진행 중이다. 지난 8월 해외 자회사가 약 110억원 규모의 신규 프로젝트를 수주했으며, 9월에는 'SEMICON Taiwan 2026'에서 AMHS 통합 솔루션을 선보였다. 세미티에스는 9월 말 기준 약 700억원의 금융자산을 보유하고 있다.
세미티에스 관계자는 "주요 프로젝트의 매출 반영이 본격화되면서 3분기 만에 역대 최대 연매출을 넘어섰다"며 "진행 중인 프로젝트를 차질 없이 마무리하고 차세대 물류 장비를 앞세워 반도체 고객사 수주를 확대하겠다"고 말했다. 회사는 4분기에도 연내 완료를 앞둔 프로젝트로부터 추가 매출이 반영될 것으로 보고 있다.
nylee54@newspim.com