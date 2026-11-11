한국투자증권, 퇴직연금 개인투자용 국채 청약 진행…10년물 금리 4%대

AI 핵심 요약beta
- 한국투자증권이 11일 퇴직연금 계좌용 국채 청약을 17일까지 진행한다.
- IRP·DC 계좌로 10년물과 20년물 국채에 투자할 수 있다.
- 표면금리는 연 4.155%이며 중도환매 시 가산금리와 복리 혜택은 없다.
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10년·20년물 표면금리 연 4.155%
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 한국투자증권이 퇴직연금 계좌를 활용한 개인투자용 국채 청약을 오는 17일까지 진행한다. 개인형퇴직연금(IRP)과 확정기여형(DC) 계좌를 통해 10년물과 20년물 국채에 투자할 수 있다.
11일 한국투자증권에 따르면 개인투자용 국채는 만기까지 보유하면 표면금리에 가산금리를 더해 연복리로 계산한 원금과 이자를 일시에 지급하는 상품이다. 퇴직연금 계좌를 활용하면 세액공제와 과세이연 등 연금계좌의 세제 혜택을 받을 수 있다.
이번 발행 국채의 표면금리는 10년물과 20년물 모두 연 4.155%다. 가산금리는 10년물 0.630%포인트, 20년물 0.790%포인트로 책정됐다.
최소 청약금액은 10만원이며 퇴직연금 계좌 적립금의 100%까지 투자할 수 있다. 다만 기획재정부가 고시하는 월별 발행 한도에 따라 신청 금액의 일부만 배정받을 수 있다.
가입 후 1년이 지난 13개월 차부터는 중도환매도 가능하다. 다만 중도환매하면 가산금리와 복리 혜택을 받을 수 없으며 표면금리를 단리로 적용한 이자만 지급한다.
한국투자증권은 청약 후 10만원 이상 배정받은 고객 가운데 2026명을 추첨해 모바일 상품권 1만원권을 지급하는 이벤트도 진행한다.
최종진 한국투자증권 연금혁신본부장은 "이번 발행 국채는 만기까지 보유할 경우 10년물 59.6%(연평균 수익률 6.0%), 20년물 162.6%(연평균 수익률 8.1%) 수준의 가산금리와 연복리 효과가 예상되며, 원금 손실을 꺼리는 연금 가입자들에게 훌륭한 장기 투자 대안이 될 것"이라며 "주식형 펀드나 ETF 등 실적배당형 위험자산과 함께 포트폴리오를 구성할 경우 자산 변동성을 낮추고 목표 수익률을 방어하는 든든한 완충 장치 역할을 수행할 것으로 기대한다"고 말했다.
plum@newspim.com