김준하 동아오츠카 사장 "과거 안주 않겠다"…고객·현장·인재 3대 전략 제시

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 김준하 동아오츠카 대표이사 사장이 "포카리스웨트와 나랑드사이다 등 우수한 브랜드를 보유하고 있지만 과거의 성공에 안주해서는 안 된다"며 고객 중심·현장 존중·인재 육성을 핵심으로 한 3대 경영 방향을 제시했다.

김준하 사장은 임직원들에게 향후 경영 철학과 포부를 밝히는 자리에서 동아오츠카 역사상 연구와 생산 분야를 거쳐 대표이사 사장에 오른 첫 사례라는 점을 언급했다. 그동안 쌓아온 현장 경험과 전문성을 바탕으로 회사 경쟁력을 한층 강화하겠다는 포부도 내비쳤다.

김준하 신임 대표이사 사장이 임직원들에게 향후 경영 철학과 포부를 밝히며 고객 중심·현장 존중·인재 육성을 핵심으로 하는 3대 경영 방향을 제시했다. [사진= 동아오츠카]

김 사장은 1999년 동아오츠카에 입사해 제품개발연구소장과 안양공장장, 생산전략실장을 거쳤다. 동아쏘시오그룹은 지난달 26일 임원 인사에서 김 사장을 사장으로 승진시켰으며, 인사는 11월 1일자로 시행됐다.

김 사장은 지난 수십 년간 연구와 생산 현장에서 제품 개발과 품질 관리, 생산 운영을 경험하며 고객에게 제공해야 할 가치와 기업의 본질적인 경쟁력을 고민해 왔다고 설명했다. 연구와 생산을 단순한 제품 제조 과정이 아닌 '과학으로 고객의 신뢰를 만드는 일'로 정의하고, 이런 경험과 철학을 회사 전체 경영으로 넓히겠다는 뜻을 강조했다.

제일 먼저 강조한 것은 고객에게 더욱 사랑받는 회사다. 김 사장은 "고객의 변화하는 요구를 누구보다 빠르게 이해하고 새로운 가치를 제공하는 회사로 거듭나야 한다"고 말했다. 이어 현장이 존중받는 회사다. 김 사장은 "좋은 전략은 회의실에서 시작될 수 있지만 성과는 언제나 현장에서 만들어진다"며 "영업과 물류, 생산 현장은 물론 사무실 곳곳에서 일하는 모든 구성원이 존중받고 자신의 역량을 충분히 발휘할 수 있는 회사를 만들겠다"고 밝혔다.

세 번째는 사람이 성장하는 회사다. 김 사장은 "좋은 인재는 교육만으로 만들어지는 것이 아니라 다양한 경험을 통해 성장한다고 믿는다"며 "직원들이 한 분야의 전문성을 쌓고 다양한 업무 경험을 통해 시야를 넓혀 미래의 리더로 성장할 수 있도록 인재 육성에 적극 투자하겠다"고 말했다. 소통을 바탕으로 한 현장 중심 경영도 강조했다. 모든 답을 알고 있는 CEO가 되기보다 임직원의 목소리에 귀 기울이고, 현장을 직접 찾아 끊임없이 배우는 리더가 되겠다는 것이다.

동아오츠카는 지난해 매출 3824억원을 기록했다. 전년(3821억원)과 비슷한 수준이다. 동아오츠카는 내년 매출 4000억원 이상을 목표로 하고 있다.

김 사장은 "동아오츠카의 경쟁력은 우수한 제품과 설비, 브랜드, 품질뿐 아니라 바로 이 자리에 있는 임직원 한 사람 한 사람의 열정과 전문성에 있다"며 "모든 구성원과 함께 지금보다 더 강한 회사, 더 존경받는 회사를 만들어 나가겠다"고 말했다.

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