호남반도체 전력·용수 '경고등'…기후부 김성환 장관 '속도전'

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11일 산단 전력망 구축 현장 점검

동복댐 이주민 280가구 보상 '진통'

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 정부가 2030년까지 호남반도체 산업단지 건설은 공언했지만, 전력과 용수 공급에 대한 우려가 여전히 제기되고 있다.

이에 전력과 용수 공급을 책임지고 있는 김성환 기후에너지부 장관이 또다시 현장점검에 나섰다.

김성환 장관은 11일 호남반도체 산단 전력공급선로 경과지(전남광주 광산구 소재)와 변전소 후보지(전남광주 서구 소재)를 잇따라 점검했다.

이어 동복댐이 위치한 전남광주 화순군 어울림센터를 방문해 이주 예정주민들과 간담회를 열고 보상 및 지원 방안을 논의했다.

◆ 내년 1월 전력공급선로 착공 '속도전'

김 장관은 이날 첫 번째 일정으로 광산구 일대 전력공급선로 경과지를 방문해 한국전력공사로부터 공급선로 건설 계획과 현장 공사 여건을 보고 받았다.

전력공급선로는 지난 8월 호남권 메가프로젝트 전력공급 협약 체결에 이어 9월 국무회의에서 구체적인 건설 계획이 의결됐다. 이후 예비타당성조사 면제가 확정되어 현재 설계 용역을 발주 중이며, 내년 1월 수직구 착공을 시작으로 본격적인 건설에 들어갈 예정이다.

김성환 기후에너지환경부 장관(오른쪽)이 7일 오후 전남광주통합특별시에 위치한 광주 제1하수처리장을 방문해 공업용수 활용방안을 점검하고 있다. [사진=기후에너지환경부] 2026.08.07 dream@newspim.com

이어 김 장관은 서구에 위치한 호남권 반도체 산단 변전소 후보지를 방문해, 한국전력공사로부터 변전소 건설 계획과 산단 전력공급 방안을 보고 받았다.

변전소는 호남의 풍부한 발전력을 반도체 산단으로 공급하는 핵심 관문으로, 정부는 부지 확정 등 후속 절차가 차질 없이 진행되도록 지원할 계획이다.

이번 현장점검과 관련 기후부는 "호남권 반도체 산단에 필요한 전력과 용수 공급 여건을 현장에서 점검하고, 동복댐 증축과 관련한 이주 예정 주민들의 의견을 직접 듣기 위해 마련됐다"고 설명했다.

◆ 이주 예정 지역주민 280가구…"합당한 보상 추진"

김 장관은 또 동복댐이 위치한 화순군을 방문해 댐 증축 현황을 점검하고 이주민 보상책도 논의했다.

우선 동복댐 증축으로 주변 약 280가구의 이주가 예상됨에 따라 그간 기후부는 동복댐 상생협의체 등을 통해 지역주민들과 보상·지원 방안을 협의해 왔다.

이번에 김 장관이 직접 주민들과 소통함으로써 댐 증축과정에서 주민들의 의견이 충분히 반영되고, 합당한 보상과 지원이 이루어질 수 있도록 추진할 계획이다.

[AI 일러스트=최영수 선임기자] 2026.07.08 dream@newspim.com

김 장관은 "호남권 반도체 산단은 국가균형발전의 핵심 과제로, 정부는 산단에 필요한 전력과 용수가 차질없이 공급될 수 있도록 기반시설을 적기에 구축하겠다"고 밝혔다.

그는 이어 "그 과정에서 삶의 터전을 내어주시는 지역주민들의 목소리를 듣는 것이 중요하다"면서 "동복댐 증축이 지역 상생으로 이어지고, 주민들이 안정적인 삶을 영위할 수 있도록 보상 및 지원대책을 세심히 살펴보겠다"고 약속했다.

dream@newspim.com