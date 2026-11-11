동화약품, 마시는 멀미약 '판롱액' 출시

AI 핵심 요약beta
- 동화약품은 11일 멀미 예방·완화제 판롱액을 출시했다
- 판롱액은 물 없이 복용하는 디멘히드리네이트 액제형 제품이다
- 한 상자에 30mL 용량 5병을 담아 휴대와 복용 편의성을 높였다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동화약품은 멀미 증상을 예방하고 완화하는 일반의약품 '판롱액'을 출시했다고 11일 밝혔다.
판롱액은 자동차와 비행기, 선박 등 교통수단을 이용할 때 발생하는 어지러움과 구토, 두통 등 멀미 증상에 사용하는 마시는 약이다. 정제나 캡슐과 달리 물 없이 복용할 수 있는 액제형으로 개발됐다.
한 병인 30mL에 디멘히드리네이트 40mg, 카페인무수물 20mg, 니코틴산아미드 20mg을 함유했다. 주성분인 디멘히드리네이트는 멀미로 인한 어지러움과 구토 등의 증상을 예방하고 완화하는 역할을 한다.
제품은 한 상자에 30mL 용량 다섯 병으로 구성됐다. 회사는 장거리 이동이나 여행 시 휴대와 복용 편의성을 고려한 포장이라고 설명했다.
동화약품 관계자는 "판롱액은 멀미 증상 예방과 완화에 필요한 성분을 액제형으로 담아 소비자들이 간편하게 복용할 수 있도록 한 제품"이라며 "앞으로도 소비자들의 다양한 수요를 반영한 일반의약품을 선보이며 제품 선택의 폭을 넓혀 나가겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com