에이팩트, 올 3분기 매출 588억원…전년비 107% 증가

AI 핵심 요약beta
- 에이팩트는 11일 3분기 매출 588억원, 영업이익 51억원을 기록했다
- DDR5 패키징과 SOCAMM2 테스트 물량 증가가 실적 성장을 이끌었다
- 대규모 설비투자로 생산능력이 확대되며 수익성도 개선됐다고 설명했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 반도체 후공정 전문기업 에이팩트는 올해 3분기 매출액 약 588억원, 영업이익 약 51억원을 기록했다고 11일 밝혔다. 매출액은 전년 동기 대비 107%, 전분기 대비 30% 증가했으며, 영업이익은 각각 155%, 356% 늘었다.
이번 실적 성장은 DDR5 패키징 물량 확대와 SOCAMM2 모듈 테스트 물량 증가가 주요 요인으로 작용했다. 고부가가치 메모리 제품을 중심으로 패키징 및 테스트 수요가 늘어나면서 매출 성장을 이끌었고, 생산 물량 확대에 따른 설비 운영 효율성 개선도 수익성 향상에 기여했다는 설명이다.
특히 올해 추진한 대규모 설비투자(CAPEX)에 따른 생산능력(CAPA) 확대 효과가 3분기부터 본격적으로 반영되기 시작했다. 신규 설비를 통한 생산능력 확충과 가동 물량 증가가 맞물리면서 매출과 영업이익이 동시에 증가했다.
에이팩트는 확대된 생산능력을 바탕으로 DDR5 패키징과 SOCAMM2 테스트 수요에 대응하고 있다. 회사는 4분기에도 신규 설비 가동 물량 확대와 생산 효율성 개선을 통해 매출 성장과 수익성 개선 흐름을 이어갈 것으로 기대하고 있다.
에이팩트 관계자는 "DDR5 패키징과 SOCAMM2 모듈 테스트 물량 증가에 힘입어 3분기 매출액과 영업이익 모두 큰 폭의 성장세를 기록했다"며 "올해 대규모 설비투자를 통해 확충한 생산능력이 본격적인 실적 성장으로 이어지고 있는 만큼, 4분기에도 물량 확대와 생산 효율성 향상을 통해 성장세를 이어갈 계획"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com