엔비디아 투자받은 英 엔스케일, 350억달러 IPO 연기 검토

AI 핵심 요약beta
- 엔스케일이 10일 350억달러 규모 IPO 연기를 검토했다
- 엔스케일 경영진은 상장 추진을 내년까지 중단할지 검토했다
- 엔비디아 지원을 받은 엔스케일은 9월 IPO를 신청했다고 알려졌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 엔비디아의 지원을 받는 영국 클라우드 서비스 업체 엔스케일(Nscale)이 350억달러 규모의 기업공개(IPO)를 연기하는 방안을 검토하고 있다고 텔레그래프가 10일(현지시간) 보도했다.
보도에 따르면 데이터센터 개발업체인 엔스케일 경영진은 상장 추진을 내년까지 중단할지 여부를 검토하고 있다. 다만 엔스케일은 정규 업무시간 외에 이뤄진 로이터의 논평 요청에 즉각 답하지 않았다.
이번 보도는 마이크로소프트(MS)가 엔스케일과 체결한 기존 계약을 확대할 수 있는 선택권을 행사하지 않았다는 로이터 보도가 나온 지 며칠 만에 전해졌다. 마이크로소프트는 텍사스 데이터센터에서 추가 컴퓨팅 용량을 임대하기 위한 계약 확대 옵션을 행사하지 않은 것으로 알려졌다.
런던에 본사를 둔 엔스케일은 지난 9월 IPO를 신청했다.
당시 엔비디아로부터의 20억달러를 포함해 약 35억달러의 자금 조달을 추진했으며, 뉴욕증권거래소(NYSE)에 'NSCL'이라는 종목 코드로 상장할 계획이었다.
엔스케일의 상장 연기 검토 소식은 다른 주요 AI 기업인 앤스로픽이 IPO 추진에 속도를 내는 가운데 나왔다.
앤스로픽은 이날 IPO를 위한 수정 투자설명서를 제출하고 최대 1조4000억달러의 기업가치를 목표로 제시했다. 이는 일부 투자자들의 기대에는 다소 못 미치는 수준이다.
앤스로픽의 IPO는 자사가 불을 지핀 AI 붐에 대한 월가의 신뢰를 가늠할 핵심 시험대로 평가된다.
kwonjiun@newspim.com