한투운용 '美 10년 국채 ETF'…개인, 6개월간 503억 순매수

AI 핵심 요약beta
- 한국투자신탁운용은 11일 ACE 미국10년국채액티브 ETF에 6개월간 개인자금 503억원이 유입됐다고 밝혔다.
- 미국 장기금리 상승으로 채권가격이 하락하자 저가매수와 이자수익 기대가 이어진 것으로 분석됐다.
- 해당 ETF는 듀레이션이 6.7년이며 매월 분배금 지급과 최근 1년 분배율 3.93%가 특징이다.
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[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 한국투자신탁운용의 'ACE 미국10년국채액티브' 상장지수펀드(ETF)에 최근 6개월간 개인투자자 자금 500억원 이상이 유입됐다. 미국 국채 금리 상승으로 채권 가격이 하락하자 상대적으로 낮은 가격 변동성과 이자수익을 기대한 투자자들의 매수세가 이어진 것으로 풀이된다.
11일 한국투자신탁운용에 따르면 전날 기준 ACE 미국10년국채액티브 ETF의 최근 6개월 개인 누적 순매수액은 503억원을 기록했다. 순자산은 1935억원으로 집계됐다. 지난 9월 9일 이후에는 단 2거래일을 제외하고 개인 순매수가 이어졌다.
지난해 7월 상장한 이 ETF는 미국 재무부가 발행한 잔존만기 7년 초과~10년 이하 국채로 구성된 'ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index(Total Return)'의 원화 환산 지수를 비교지수로 삼아 초과 성과를 추구한다.
최근 개인 매수세는 미국 장기금리 상승으로 채권 가격이 하락한 이후 저가 매수 수요가 유입된 결과로 분석된다. 금리가 하락하면 채권 가격이 상승하는 특성상 이자수익과 함께 향후 자본차익을 기대하는 투자 수요도 반영됐다는 설명이다.
해당 ETF의 듀레이션은 6.7년으로 'ACE 미국30년국채액티브 ETF'의 15.01년보다 짧다. 듀레이션은 금리 변화에 따른 채권 가격의 민감도를 나타내는 지표로 수치가 낮을수록 금리 변동에 따른 가격 변화가 상대적으로 작다.
매월 분배금을 지급하는 점도 특징이다. 코스콤 ETF CHECK 기준 최근 1년 분배율은 3.93%로 월 단위 현금흐름을 추구할 수 있다.
최은영 한국투자신탁운용 해외FI운용부 수석은 "ACE 미국10년국채액티브 ETF는 30년물의 가격 변동성이 부담스러운 투자자가 미국 국채에 투자하면서 월 단위 현금흐름을 추구할 수 있는 상품"이라며 "투자 목적과 금리·환율 전망에 맞춰 만기와 환헤지 여부를 선택할 수 있도록 다양한 미국 국채 투자 라인업을 제공하고 있다"고 말했다.
plum@newspim.com