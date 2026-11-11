우원식 "김민석·정청래 만나 갈등 풀어야…합당은 3월까지 신뢰 회복이 우선"

AI 핵심 요약beta
- 우원식 의원은 11일 신천지 의혹 관련 당내 갈등의 해결을 촉구했다
- 김민석 대표와 정청래 전 대표가 직접 만나 포용해야 한다고 강조했다
- 조국혁신당 합당보다 신뢰 회복과 민주대연합 토대 마련이 우선이라고 밝혔다
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"민주대연합, 합당·정책연대·선거연합 가능…당내 싸움부터 중단해야"
당권·대권 질문에는 "개인적인 문제 논할 때 아니다"
[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 22대 전반기 국회의장을 역임했던 우원식 더불어민주당 의원은 11일 신천지 집단 가입 의혹을 둘러싼 당내 갈등과 관련해 김민석 대표와 정청래 전 대표가 직접 만나 해결해야 한다고 촉구했다.
조국혁신당과의 합당 문제에 대해서는 당내외 신뢰 회복이 우선이라며 최소한 내년 3월까지 민주대연합을 위한 토대를 마련해야 한다고 강조했다.
우 의원은 이날 YTN 라디오 '장성철의 뉴스명당'에 출연해 신천지 의혹과 관련해 "이미 당대표가 그것에 대해 근거가 없다고 얘기하고 사과했다"며 "굉장히 중요한 전환점이 돼야 하는데 그 이후 여러 가지 절차를 거치면서 전환점이 되고 있지 못하다"고 말했다.
이어 "두 분(김 대표와 정청래 전 대표)이 해결해야 한다. 두 분이 만나서 해결하셔야 한다"고 강조했다.
우 의원은 "김민석 대표가 더 적극적으로 포용하고 원내대표도 대승적으로 손을 잡는 모습이 필요하다"고 했다.
당내 갈등이 장기화하는 데 대해서는 "민주정부를 만들었는데 1년 동안 당내 갈등을 하다가 실패한다면 절대로 국민이 용납하지 않을 것"이라고 우려했다.
조국혁신당과의 합당 논의에 대해서는 합당 자체보다 민주대연합을 위한 신뢰 회복이 먼저라고 밝혔다.
우 의원은 "민주대연합을 하자"며 "민주대연합의 방법은 합당일 수도 있고 정책 연대일 수도 있고 선거 연합일 수도 있다"고 말했다.
그러면서 "지금은 당원 간, 정당 간 갈등과 불신이 크기 때문에 신뢰를 회복하기 위한 토대를 마련해야 할 때"라며 "당내 싸움부터 중단하고 정당 간 갈등을 줄이기 위한 노력을 시작하자"고 제안했다.
이어 "최소한 3월까지는 신뢰 회복을 통해 민주대연합을 할 수 있는 근거를 충분히 마련해야 한다"고 덧붙였다.
차기 당권과 대권 도전 가능성을 묻는 질문에는 "제 개인적인 문제를 논할 때가 아니다"라고 답했다.
allpass@newspim.com