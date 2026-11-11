충주서 멸종위기 1급 '무산쇠족제비' 첫 포착…생태계 보전 가치 확인

AI 핵심 요약beta
- 충주시는 11일 수안보 일대에서 무산쇠족제비를 처음 확인했다
- 무산쇠족제비는 국내 관찰 사례가 드문 멸종위기 야생생물Ⅰ급이다
- 조사에서는 산양·수달 등 멸종위기 야생생물 5종도 추가 확인됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
산양·수달·하늘다람쥐 등 멸종위기 야생생물 6종 서식 확인
[충주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 충주에서 국내에서도 관찰 사례가 드문 멸종위기 야생생물Ⅰ급 무산쇠족제비가 처음으로 확인됐다.
월악산국립공원과 맞닿은 수안보 일대 산림이 희귀 야생동물의 서식 공간으로 기능하고 있다는 점에서 주목된다.
충주시는 지난 5월부터 수안보면·동량면·살미면 일대에서 진행한 야생생물 서식 실태조사에서 무산쇠족제비를 처음 확인했다고 11일 밝혔다.
무산쇠족제비는 국내 육식 포유류 가운데 가장 작은 종으로 1927년 함경북도 무산에서 처음 기록됐다.
발견 사례가 극히 드물어 국내 서식 분포조차 충분히 파악되지 않은 희귀종이다.
이번 개체는 수안보면에 설치한 무인센서카메라에 포착됐다.
충주에서 발견 기록이 확인된 것은 이번이 처음이며 충북에서도 단양 등 일부 지역에서만 관찰된 바 있다.
특히 지리산에서는 2017년 첫 촬영 이후 2025년에야 다시 모습을 드러냈을 정도로 관찰이 쉽지 않다.
이번 발견은 충주 지역의 생물다양성을 확인하는 동시에 국내 분포 연구에도 활용할 수 있는 자료로 평가된다.
조사에서는 무산쇠족제비 외에도 산양·수달·하늘다람쥐·담비·삵 등 멸종위기 야생생물 5종이 추가로 확인됐다.
모두 6종이다.
시는 조사 대상 지역에 무인센서카메라 18대를 설치하고 영상 촬영과 함께 발자국·배설물 등 생태 흔적을 분석해 서식 여부를 확인했다.
이번 결과는 월악산국립공원과 연결된 충주 산림 생태계의 보전 필요성도 보여준다.
시 관계자는 "조사 결과를 야생생물 보호와 생태계 보전 정책 수립을 위한 기초자료로 활용하고 무인센서카메라 등을 통한 모니터링을 이어갈 계획"이라고 말했다.
baek3413@newspim.com