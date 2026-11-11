DXVX, PCR 검사 정확도 높이는 '멜픽' 기술 특허 출원

AI 핵심 요약beta
- 디엑스앤브이엑스는 11일 실시간 PCR 위양성 개선 기술을 개발해 특허를 출원했다
- 멜픽은 기존 장비와 검사법을 활용해 극미량 유전자 검출 신뢰도를 높인다
- 회사는 연구용 시약을 시작으로 감염병·검역 진단 시장 확대를 추진할 계획이다
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별도 장비 없이 적용…글로벌 분자진단 시장 공략
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 디엑스앤브이엑스(DXVX)는 실시간 유전자증폭(Real-time PCR) 검사에서 극미량 표적 유전자 검출 시 발생할 수 있는 위양성(False Positive) 문제를 개선하기 위한 진단기술을 개발하고 관련 특허를 출원했다고 11일 밝혔다.
DXVX는 이번 기술을 '멜픽(MeltPic)'이라는 자체 브랜드로 명명하고, 이를 기반으로 글로벌 분자진단 시장 진출을 추진할 계획이다.
실시간 PCR은 표적 유전자를 반복 증폭하면서 형광 신호가 일정 기준선을 넘는 시점인 Ct값을 활용해 양성 여부를 판정하는 검사법이다. 다만 표적 유전자의 양이 극히 적어 증폭 후반부인 높은 Ct값 구간에서 신호가 나타나면 실제 표적에 의한 반응인지 비특이 반응에 따른 위양성인지 구분하기 어려운 한계가 있다.
DXVX가 개발한 멜픽은 기존 실시간 PCR 장비와 검사 절차를 활용하면서 한 번의 밀폐된 검사 과정에서 증폭 신호의 진위를 판별하도록 설계된 기술이다. 회사 측은 별도의 확인 검사나 신규 장비 도입 없이 위양성 판별 정확도를 높일 수 있으며, 기존 장비와의 호환성을 바탕으로 기술 이전과 시약 보급에도 활용할 수 있다고 설명했다.
DXVX는 우선 정부 인허가가 필요 없는 연구용(RUO) 시장에 멜픽 기술을 적용할 예정이다. 첫 적용 대상은 피부 임상시험에서 채취한 미량의 피부 세포를 이용해 유전자(RNA) 발현을 분석하는 연구용 검사 시약이다.
이후 대학과 연구기관 등을 통해 기술 신뢰성을 검증하고, 식품의약품안전처 허가가 필요한 감염성 질환 진단 제품으로 적용 범위를 확대할 계획이다. 극미량 병원체 검출이 필요한 동·식물 및 식품 검역용 진단 시약 개발도 추진한다.
DXVX는 앞서 포항공과대학교(POSTECH)와 함께 과학기술정보통신부가 지원하는 총 71억원 규모의 차세대 염기서열분석(NGS) 국책과제에 선정된 바 있다. 회사는 이번 특허 출원을 계기로 실시간 PCR 분야에서도 분자진단 기술 개발을 확대한다는 방침이다.
김영종 DXVX 대표는 "Real-time PCR 검사에서 발생하는 위양성 문제는 진단 정확도와 직결되는 중요한 과제"라며 "멜픽 기술은 기존 장비를 그대로 활용하면서도 극미량 타깃 검사의 신뢰도를 높일 수 있다는 점에서 의미가 있다"고 말했다.
이어 "피부 연구용 시약 시장에서 기술 검증을 거친 뒤 감염병 진단과 검역 시장으로 적용 분야를 단계적으로 확대해 글로벌 분자진단 시장에서 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 덧붙였다.
dconnect@newspim.com