대성하이텍, 이스라엘 블루버드와 군용 드론 국내 생산·수출 추진

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- 대성하이텍은 11일 블루버드와 군용 드론 국내 생산·수출을 추진한다고 밝혔다.
- 양사는 12월 8일부터 11일까지 K-DEX 2026에서 드론 4종을 공개한다.
- 대성하이텍은 드론 기체와 정밀 기구부 생산 및 핵심 부품 국산화를 추진한다.
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드론 기체·정밀 기구부 국내 생산 및 핵심 구성품 국산화 추진
[서울=뉴스핌] 설희 기자= 초정밀가공 전문기업 대성하이텍은 이스라엘 무인기 전문기업 블루버드 에어로 시스템즈(BlueBird Aero Systems)와 협력해 군용 드론의 국내 생산 및 해외 수출 사업을 추진한다고 11일 밝혔다.
대성하이텍은 오는 12월 8일부터 11일까지 경기 고양시 킨텍스에서 열리는 '대한민국 국제지상군방위산업전시회(K-DEX 2026)'에 블루버드와 공동 부스를 마련한다.
블루버드는 지난 2002년 설립된 이스라엘 군용 무인기 전문기업이다. 이스라엘 국영 방산기업 이스라엘항공우주산업(IAI)이 지분 50%를 보유하고 있으며 유럽 등 해외 방산시장에 무인기를 공급하고 있다.
이번 전시에서는 블루버드의 정찰용 수직이착륙(VTOL) 드론과 장시간 감시정찰용 드론, 배회형 정밀타격 드론, 소형 1인칭 시점(FPV) 드론 등 4종을 공개할 예정이다.
대성하이텍은 블루버드의 설계 및 운용 기술을 기반으로 드론 기체와 정밀 기구부 등의 국내 생산을 추진하고 핵심 구성품의 국산화 비중도 단계적으로 높일 계획이다. 이를 통해 국내 방산 수요에 대응하는 동시에 해외 수출을 위한 생산 기반을 마련한다는 방침이다.
회사는 최근 드론 활용 범위가 정찰·감시에서 정밀타격 분야까지 확대되고 있는 가운데 위성항법시스템(GPS) 교란과 통신 방해 등 전자전 환경에 대응할 수 있는 기술과 공급망 확보의 중요성이 커지고 있다고 설명했다.
대성하이텍 관계자는 "기존 글로벌 방산기업과의 거래를 통해 축적한 초정밀 제조 기술력과 공급망을 바탕으로 드론 분야까지 사업영역을 확대할 계획"이라며 "이번 전시회를 계기로 방위사업청 및 국내 주요 방산기업과의 협력을 강화하고 아시아와 중동, 유럽 등 해외 시장에서도 신규 사업 기회를 적극 발굴하겠다"고 말했다.
winter1004@newspim.com