쿠팡, 폐전자제품 재활용 협약…물류사업장 회수체계 마련

AI 핵심 요약beta
- 쿠팡은 11일 자원순환사회연대·E-순환거버넌스와 폐전자제품 재활용 협약을 맺었다
- 쿠팡과 물류 계열사는 사업장 폐전기·전자제품을 분리 배출해 재활용할 계획이다
- 임직원 대상 캠페인을 진행하고 재활용 기금은 지정 기부처에 전달할 예정이다
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 쿠팡은 물류 사업장 등에서 발생하는 폐전기·전자제품을 회수·재활용하기 위해 자원순환사회연대, E-순환거버넌스와 업무협약을 맺었다고 11일 밝혔다.
협약은 지난 10일 서울 선릉 쿠팡 로켓연구소에서 체결됐다. 쿠팡의 물류 계열사인 쿠팡로지스틱스서비스(CLS)와 쿠팡풀필먼트서비스(CFS)도 참여한다.
쿠팡과 CLS, CFS는 각 사업장에서 수명이 다하거나 고장 난 전기·전자제품을 분리 배출하고, E-순환거버넌스의 순환자원 체계를 통해 소재와 자원 특성에 맞게 재활용할 계획이다.
E-순환거버넌스는 폐전기·전자제품의 회수와 재활용을 맡는다. 자원순환사회연대는 회수·재활용 체계의 구축과 운영을 지원한다.
각 사는 임직원을 대상으로 폐전자제품 배출 방법과 자원순환을 알리는 캠페인도 추진한다.
쿠팡과 물류 계열사들은 재활용에 따른 온실가스 감축 효과와 금속·비금속 등 순환자원 생산량을 산출한 E-순환거버넌스의 인증서와 확인서를 받을 예정이다.
자원순환 활동으로 조성된 기금은 각 사 명의로 지정 기부처에 전달할 계획이다.
kji01@newspim.com