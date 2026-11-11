딜리버드코리아, 호주 멜버른 한류박람회 참가

AI 핵심 요약beta
- 딜리버드코리아는 11일 호주 멜버른 한류박람회에 참가했다
- 국내 뷰티·라이프스타일 상품과 역직구 구매 방법을 소개했다
- 호주 등 국가별 수요에 맞춘 해외 판매 지원을 강화한다고 밝혔다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 크로스보더 쇼핑 에이전트 플랫폼 딜리버드코리아가 호주 멜버른에서 열린 한류박람회에 참가해 국내 브랜드와 상품을 현지 소비자에게 소개했다고 11일 밝혔다.
딜리버드코리아는 지난 5일부터 7일까지 호주 멜버른 쇼그라운즈에서 개최된 '2026 멜버른 한류박람회'에 참가했다. 이 행사는 산업통상부와 농림축산식품부가 공동 주최하고 대한무역투자진흥공사(KOTRA)와 한국농수산식품유통공사(aT)가 공동 주관하는 한류 연계 수출 마케팅 행사로, 국내 기업 100여 곳과 대양주·동남아 바이어 140여 개사가 참가했다.
회사에 따르면 딜리버드코리아는 박람회 B2C관 내 K-브랜드 팝업스토어 콘셉트의 역직구관에 참가해 국내 뷰티 및 라이프스타일 브랜드 상품을 선보였다. 상품 탐색부터 해외 배송 선택, 최종 결제까지 이어지는 역직구 구매 과정을 소개해 현지 소비자들이 한국 상품을 직접 구매할 수 있는 방법을 전달했다.
호주는 한국 소비재의 수출이 확대되는 시장이다. 산업통상부에 따르면 지난 2025년 한국의 대호주 화장품 수출액은 1억6600만 달러(약 2228억원)로 전년 대비 48.7% 증가했다. 딜리버드코리아의 2025년 연간 거래 데이터에 따르면 호주는 국가별 거래액 기준 3위를 기록했다.
딜리버드코리아 김종익 대표는 "호주는 한국 상품에 대한 관심과 구매 수요가 확인되는 주요 시장 중 하나"라며 "현재 호주를 비롯해 러시아 등 다양한 국가를 대상으로 글로벌 사업을 확대하고 있으며, 앞으로도 국가별 시장 특성과 소비자 수요에 맞춘 역직구 서비스를 강화해 국내 브랜드와 기업의 해외 진출을 지원하겠다"고 밝혔다.
한편 딜리버드코리아는 기업 대상 B2B 해외 판매 지원 서비스 브랜드인 '딜리버드파트너스'를 통해 국내 판매자의 글로벌 시장 진출을 지원하고 있다. 글로벌 주문·결제·배송을 통합 제공하며, 다양한 해외 플랫폼에 상품을 노출하고 판매할 수 있는 글로벌 셀링 서비스와 여러 상품을 함께 배송해 해외 배송비 부담을 낮추는 합배송 서비스 등을 운영 중이다.
nylee54@newspim.com