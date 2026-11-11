수은, 바이브 코딩으로 금융·IT 혁신 속도

AI 핵심 요약beta
- 한국수출입은행은 11일 AI 활용 개발 방식인 바이브 코딩 해커톤을 개최했다
- 참가팀들은 반나절 만에 업무개선 프로그램 12건을 완성해 선보였다
- 수은은 우수 과제를 고도화해 실제 업무 도입을 검토할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 한국수출입은행은 인공지능(AI)을 활용한 새로운 개발 방식인 '바이브 코딩'을 접목목한 KEXIM 해커톤(Hackathon)'을 개최했다고 11일 밝혔다.
바이브 코딩은 개발자가 직접 코드를 작성하는 대신 AI에 자연어로 명령해 코드를 생성하고, 사람은 전체 흐름과 결과를 기획·감독하는 방식이다.
지난 10일 열린 이번 해커톤은 금융 실무자 3~4명과 IT 부서원 1명으로 팀을 구성해 반나절 만에 프로그램을 완성하는 형식으로 진행됐다. 코딩 지식이 없는 금융 실무자도 참여할 수 있었다.
참가팀들은 '고객기업 면담자료 자동생성기', '업무 인수인계 지원' 등 실무 현장의 불편을 해결하는 프로그램 12건을 선보였다. 대상을 받은 팀은 대외 사업과 리스크 정보를 한눈에 볼 수 있는 상황판을 구현했다.
수은은 이번 결과물들이 직원들이 일상 업무에서 직접 발굴한 과제라는 점에서 현장 적용 가능성이 높다고 판단했다. 우수 과제를 선별해 사내 AI 플랫폼과 연계·고도화한 뒤 실제 도입을 검토할 계획이다.
romeok@newspim.com