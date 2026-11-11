홈플러스, 12일부터 신선·생필품 할인…돼지고기 100g 1380원

AI 핵심 요약beta
- 홈플러스는 11일 12일부터 18일까지 할인 행사를 진행한다고 밝혔다.
- 캐나다산 돼지고기와 미국산 소고기를 멤버특가로 최대 40% 할인한다.
- 생연어·과일·델리·생필품도 할인하고 일부 품목은 1+1 혜택을 제공한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 홈플러스는 오는 12일부터 18일까지 신선식품과 생필품 할인 행사를 진행한다고 11일 밝혔다.
행사 기간 캐나다산 '보리 먹고 자란 돼지' 삼겹살과 목심은 멤버특가로 40% 할인해 100g당 1380원에 판매한다. 미국산 프라임 척아이롤은 멤버특가 30% 할인 가격인 100g당 3430원이다.
과일 가운데 제주 밀감과 타이벡 밀감 2500g은 멤버특가로 5000원 할인한다. 부사사과 4~7입도 5000원 할인한 7990원에 판매한다.
오는 12일부터 15일까지는 노르웨이산 생연어 구이용과 횟감용을 멤버특가로 40% 할인해 100g당 각각 4140원과 4560원에 판다. 양파 3kg 한 망은 멤버특가 50% 할인 가격인 4990원이다.
델리 상품으로는 당당치킨 7종 구매 시 치킨 무를 증정한다. 이 혜택은 온라인 구매에는 적용하지 않는다. 홈플델리 특선초밥 31입은 멤버특가 6000원 할인한 1만7990원, 로스트치킨은 3000원 할인한 6990원에 판매한다.
올리브오일과 아보카도오일, 냉장 간편식, 즉석밥, 샴푸와 세탁세제, 키친타월 등 일부 품목에는 1개 구매 시 1개를 추가 제공하는 행사를 적용한다. 방한잡화 일부 품목은 2개 이상 구매하면 20% 할인한다.
할인 혜택은 행사 상품에 한정된다. 취급 품목과 재고는 점포마다 다르며, 조기 품절될 수 있다. 점포 휴무일에는 행사를 진행하지 않는다.
kji01@newspim.com