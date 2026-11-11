NH농협금융, 시니어 브랜드 '올원더풀' 1주년 감사제

AI 핵심 요약beta
- NH농협금융은 11일부터 올원더풀 출범 1주년 감사제를 실시했다
- 고객 영상 조회 수에 따라 적립해 청년 지원 사업에 기부했다
- 올원더풀 예적금·통장은 5900억원, 카드는 10만좌를 돌파했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = NH농협금융은 그룹 통합 시니어 브랜드 'NH올원더풀' 출범 1주년을 맞아 11일부터 전 계열사가 참여하는 감사제를 실시한다.
이번 감사제는 지난 1년간 브랜드를 이용한 고객에게 감사를 표하면서 고객의 참여를 청년세대 지원으로 연결하는 방식으로 진행된다. 농협금융은 대표 프로그램으로 '청년에게 한 줄 캠페인'을 전개한다. 브랜드 출범 1주년을 기념해 제작한 영상을 금융지주와 전 계열사 유튜브·인스타그램 채널에 공개하며, 영상 조회 수 1건당 500원씩 적립해 청년 지원 사업에 기부한다. 영상에 '내 생애 가장 원더풀한 순간은?'이라는 질문에 댓글을 남긴 고객을 대상으로 추첨을 통해 경품을 제공한다.
각 계열사도 금융상품·서비스와 연계한 고객감사 이벤트를 동시에 실시한다. 은행은 17일 시니어 고객의 디지털 금융 접근성을 높이기 위해 연금 진단·설계, 맞춤형 금융상품, 재취업 정보, 절세 서비스 등을 한곳에서 이용할 수 있는 '올원뱅크 시니어 전용 메뉴'를 출시한다. 생명·손해·증권 계열사는 퇴직연금 카카오친구톡과 영상 시청 후 퀴즈 풀기 이벤트를 실시하고, 캐피탈은 시니어 원리금 상환 유예 제도 활용 고객 대상 이벤트를 진행한다. 자산운용·저축은행·리츠는 카드뉴스 제작과 초성 퀴즈 이벤트 등을 펼친다.
올원더풀은 지난해 11월 출범 이후 금융상품뿐 아니라 건강·은퇴·생활 전반을 아우르는 시니어 특화 서비스를 확대해왔다. 대표상품인 '올원더풀 행복동행 예적금·통장'은 5900억원의 실적을 기록했고, '올원더풀 카드'는 출시 12영업일 만에 1만좌를 돌파한 후 10월말 기준 10만좌를 넘어섰다.
romeok@newspim.com