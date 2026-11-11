"전진바이오팜, 홈케어 자동화로 실적 개선 기대" - 밸류파인더

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10억원 투자해 생산 효율화

연간 50억원 이상 공급 물량 확보

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 독립리서치 밸류파인더는 11일 캡슐세제와 방향·탈취제 등 생활용품을 생산하는 전진바이오팜에 대해 캡슐세제 중심에서 종합 홈케어 제품으로 사업 영역을 확대하고 있는 가운데 신규 자동화 설비 가동으로 내년 실적 개선이 기대된다고 분석했다.

이충헌 밸류파인더 연구원은 "전진바이오팜은 캡슐세제 중심 사업구조에서 고농축 액상세제, 섬유유연제, 주방세제, 욕실 세정용품 등 홈케어 전반으로 공급 품목을 확대하고 있다"며 "신규 증설을 통해 확보한 공급 물량이 내년 실적 개선에 기여할 것으로 예상된다"고 밝혔다.

전진바이오팜은 제품 기획부터 제조·포장까지 캡슐세제 생산 전 과정을 수행하는 제조업체다. 올해 상반기 매출은 약 58억원으로 전년 동기 대비 0.4% 증가했고 영업손실은 약 5억원을 기록했다.

전진바이오팜 회사 전경. [사진=전진바이오팜]

상반기 영업손실은 지정학적 리스크에 따른 원·부자재 공급 차질 영향이 컸다는 분석이다. 원활한 제품 생산과 공급이 제한되면서 수익성이 낮아졌지만, 밸류파인더는 회사의 캡슐세제 ODM 경쟁력이나 신규 홈케어 카테고리 확대 흐름에는 변화가 없다고 평가했다.

현재 전진바이오팜은 유한양행의 프리미엄 제품군 확대와 애터미 공급 품목 다변화, 수출 전략에 맞춘 생산 등을 추진하고 있다. 국군복지단에도 공급 카테고리를 확대하면서 기존 고객사 매출과 신규 거래처를 동시에 늘리는 전략이다.

펫푸드 사업에서도 신규 유통채널을 넓혀 생활용품 이외의 매출 기반을 확보한다는 계획이다. 올해 상반기 매출 비중은 생활용품 77.3%, 동물용품 18.6%, 유해동물 피해감소제 4.0%로 집계됐다.

실적 개선의 핵심으로는 신규 자동화 설비가 꼽혔다. 전진바이오팜은 사업 영역 확대에 대응하기 위해 약 10억원을 투자해 홈케어 제품 자동화 설비 증설을 완료했으며 해당 설비는 올해 4분기부터 상업 가동을 시작했다.

이 연구원은 "고객사로부터 사전에 확인된 홈케어 제품 수요에 대응하기 위해 증설을 진행했다"며 "신규 투자로 확보한 공급 물량은 연 50억원 이상으로 전망돼 올해보다 내년 실적 개선세가 뚜렷할 것으로 예상된다"고 설명했다.

제품 경쟁력 확보도 이어지고 있다. 회사는 이탈리아 비건 인증과 독일 더마테스트 최고 평점, 아토피협회 우수기업 인증 등을 확보하며 홈케어 제품군 확대를 추진하고 있다.

국내 캡슐세제 시장 성장도 사업 확대의 배경으로 제시됐다. 보고서에 따르면 국내 캡슐세제 시장 규모는 2024년 679억원에서 2025년 822억원으로 증가했고 올해는 995억원으로 확대될 것으로 전망됐다.

최대주주의 장내매수도 이어지고 있다. 이태훈 대표이사는 지난 6월 이후 네 차례 장내매수를 공시했으며 지분율은 4.2%에서 6.4%로 확대됐다.

밸류파인더는 자동화 설비 가동과 홈케어 제품군 확대가 맞물리면서 2027년부터 매출 증가와 수익성 회복 여부가 본격적으로 확인될 것으로 전망했다.

nylee54@newspim.com