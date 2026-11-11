하나금융그룹, 2개월간 '모두하나데이' 캠페인

AI 핵심 요약beta
- 하나금융그룹은 11일부터 내년 1월 11일까지 모두하나데이를 진행했다
- 임직원들은 김장김치 1만1111포기를 장애인복지시설에 전달했다
- 기부 키오스크와 전자기기 수거 등 다양한 나눔 활동을 추진했다
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[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 하나금융그룹은 11일부터 내년 1월 11일까지 2개월간 '모두하나데이' 캠페인을 진행한다. 2011년부터 시작된 그룹의 대표 사회공헌 활동으로, 올해 16번째다.
이날 명동사옥에서 열린 선포식에는 함영주 회장을 비롯한 각 관계사 CEO, 임직원 등 약 250명이 참석했다. 그룹은 지난 1년간 추진한 소상공인 환경개선, 청년·신중년 일자리 창출, 외국인 근로자 자립 교육지원, 장애인 특수학교 직업체험 교실 구축 등의 성과를 공유했다.
캠페인의 핵심은 '사랑의 김장나눔'이다. 임직원들이 직접 담근 1만1111포기의 김장김치를 서울 용산구 후암동의 장애인복지시설 '영락 애니아의 집'에 전달했다.
그룹은 고객과 임직원이 함께 참여하는 두 가지 캠페인도 진행한다. 청라·명동·을지로·강남·여의도 사옥 로비에 '기부 키오스크'를 설치해 카드결제로 1회 3천원씩 기부할 수 있도록 했다. 모금액은 가족돌봄아동 지원에 쓰인다.
소형 전자기기는 사옥 로비의 수거함에, 냉장고·세탁기 등 대형 가전기기는 하나은행 모바일 앱 '하나원큐'를 통해 무료 가정 방문 수거를 신청할 수 있다. 수거된 물품은 환경부 인가 비영리 공익법인 'E순환 거버넌스'를 통해 재활용된다.
캠페인 목표 참여 건수인 1,111건을 달성할 경우 취약계층 아동 111명에게 학습교구를 지원할 예정이다. 캠페인 기간 중 미혼모 가정 영유아 수면조끼 만들기, 취약아동을 위한 크리스마스 행복상자 만들기, 설맞이 어르신을 위한 만두 만들기 등 다양한 봉사활동도 진행한다.
romeok@newspim.com