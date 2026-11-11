HLB파나진, HPV 진단제품 멕시코 허가

AI 핵심 요약beta
- HLB파나진은 11일 HPV 분자진단 제품의 멕시코 품목허가를 획득했다
- 해당 제품은 멀티플렉스 PCR로 HPV 감염 여부와 유전자형을 확인한다
- HLB파나진은 멕시코를 거점으로 중남미 시장 확대를 추진할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = HLB파나진이 인유두종바이러스(HPV) 분자진단 제품 'PANA RealTyper HPV Kit'에 대해 멕시코 연방보건위생보호국(COFEPRIS)의 품목허가를 획득했다고 11일 밝혔다.
허가받은 제품은 멕시코 의료기기 분류체계상 2등급(Class II)에 해당하는 체외진단 의료기기다. 자궁경부암의 주요 원인인 HPV를 검출하는 제품으로, 다중 중합효소연쇄반응(Multiplex PCR) 기술을 활용해 HPV 감염 여부와 바이러스 유전자형을 확인할 수 있다.
회사에 따르면 멕시코는 중남미의 주요 의료기기 시장 중 하나다. 글로벌 시장조사기관 '코히어런트 마켓 인사이트(Coherent Market Insights)'에 따르면 멕시코 체외진단 시장은 2026년 약 13억 2290만 달러(약 1조 8521억원) 규모로 추산되며, 향후 연평균 8.5%의 성장률을 기록할 것으로 전망된다.
HLB파나진은 이번 허가를 계기로 멕시코 내 제품 포트폴리오를 확대하고 중남미 지역으로 사업 영역을 단계적으로 확대할 계획이다. 현재 국내에서 허가받은 감염성 질환 및 암 분자진단 제품에 대해서도 멕시코 현지 인허가 절차를 추진 중이다.
장인근 HLB파나진 대표이사는 "이번 멕시코 품목허가는 중남미 시장에서 당사의 분자진단 사업을 확대하는 중요한 계기가 될 것"이라며 "현지 시장 수요에 맞춰 제품 인허가와 상용화를 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com