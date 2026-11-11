CMG제약, 경구용 항응고제 '에독신정' 출시

AI 핵심 요약beta
- CMG제약은 11일 경구용 항응고제 에독신정을 출시했다
- 에독신정은 릭시아나정의 물질특허 만료에 따른 퍼스트 제네릭이다
- 30·60mg 보험약가는 914원으로 오리지널보다 약 36% 낮다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 차바이오텍 계열사 CMG제약은 경구용 항응고제 '에독신정(성분명 에독사반)'을 출시했다고 11일 밝혔다.
에독신정은 한국다이이찌산쿄의 경구용 항응고제 '릭시아나정'의 물질특허 만료에 맞춰 출시한 퍼스트 제네릭 의약품이다. 오리지널 의약품과 동일한 염과 제형을 적용했다.
에독사반은 혈액응고인자 Xa(Factor Xa)를 선택적으로 억제하는 경구용 항응고제다. 비판막성 심방세동 환자의 뇌졸중 및 전신색전증 위험 감소, 심재성 정맥혈전증(DVT)과 폐색전증(PE)의 치료 및 재발 위험 감소 등에 사용된다.
의약품 시장조사기관 유비스트(UBIST)에 따르면 오리지널 의약품인 릭시아나정의 지난해 국내 원외처방액은 약 1218억원으로 집계됐다. CMG제약은 이번 에독신정 출시를 통해 경구용 항응고제 시장에 진출하고 순환기계 의약품 포트폴리오를 확대할 계획이다.
에독신정은 자체 생물학적 동등성시험을 통해 오리지널 의약품과의 동등성을 확인했으며, 등록된 원료의약품(DMF)을 사용해 생산된다. CMG제약은 자사 생산시설에서 제조부터 품질관리까지 직접 수행하고, 시장 수요에 따라 생산 일정과 공급 물량을 조정해 안정적인 공급체계를 구축할 방침이다.
에독신정 30mg과 60mg의 보험약가는 1정당 914원으로, 제네릭 출시와 함께 인하된 오리지널 의약품의 약가(1422원)보다 약 36% 낮다. 회사는 이를 통해 장기적인 항응고 치료가 필요한 환자들의 약제비 부담을 줄이고 치료 선택지를 확대할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
CMG제약은 종합병원과 의원을 중심으로 에독신정의 영업·마케팅 활동을 강화하고, 안정적인 제품 공급을 바탕으로 시장 점유율 확대에 나설 계획이다.
이주형 CMG제약 대표는 "에독신정은 오픈이노베이션 및 자사 생산 역량을 바탕으로 출시한 제품"이라며 "앞으로도 시장 수요에 부합하는 의약품을 지속적으로 선보이며 사업 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com