카타르 총리 "美 대이란 공격 가능성까지 최소 2주 확보"

AI 핵심 요약beta
- 카타르 총리는 10일 미국·이란 외교 협상에 최소 2주를 확보했다고 밝혔다.
- 미국은 대규모 군사작전이 당장 필요하지 않다며 외교적 노력을 지지했다.
- 해상 봉쇄·핵 문제·동결자금 해제 등 핵심 쟁점에는 여전히 이견이 남았다.
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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 미국과 이란 간 종전 협상을 중재해 온 카타르가 양국 간 외교적 타결을 위한 '최소 2주'의 시간을 확보했다고 밝혔다.
10일(현지시간) 예루살렘포스트는 외교 소식통들을 인용해 프랑스 파리에서 열린 주요 7개국(G7) 외무장관 회의에 참석한 셰이크 무함마드 빈 압둘라흐만 알사니 카타르 총리 겸 외교장관이 미국의 이란 공격 가능성이 대두되기 전, 외교적 노력을 기울일 수 있는 "최소 2주"의 시간을 확보했다고 밝혔다고 보도했다.
알사니 총리는 전날 백악관에서 도널드 트럼프 미국 대통령, JD 밴스 부통령과 회담을 가진 직후 파리로 이동해 G7 외무장관들 및 파이살 빈 파르한 알 사우드 사우디아라비아 외교장관과 연쇄 회동을 가졌다.
같은 날 마코 루비오 미 국무장관 역시 "이란에 대한 대규모 군사작전은 '지금 당장은' 필요하지 않다"고 언급하며 카타르가 확보한 외교적 협상 노력에 힘을 실었다. 트럼프 대통령 또한 카타르 총리와의 회담 후 이란과의 전쟁을 끝내기 위한 긍정적인 모멘텀이 형성되고 있다고 평가했다. 다만 트럼프 대통령은 이란이 "군사적으로 사실상 끝났다"면서도 추가 타격 가능성을 완전히 배제하지는 않았다.
협상 시간은 확보됐으나 최종 타결까지는 난제가 산적해 있다. 알사니 총리는 파리 회의에서 "양국 사이에 상당한 이견이 남아 있으며 여러 핵심 이슈가 미해결 상태"라고 전했다.
특히 알사니 총리는 "해상 봉쇄 해제, 핵 문제, 이란 동결 자금 해제 등 단계별 이행 순서를 두고 양측의 의견이 대립하고 있다"며 "양국을 다시 협상 테이블로 복귀시키기 위해서는 무너진 신뢰 회복이 선행되어야 한다"고 강조했다.
전날 이란 최고 안보 수장인 모흐센 레자이 최고국가안보회의(SNSC) 사무총장은 자신의 소셜미디어 엑스(X)에 미국과 물밑 협상을 진행 중이란 보도는 "가짜뉴스"라며, 이란이 제기한 '7대 협상 조건'을 수용할 것을 촉구했다.
이란은 지난 9월 말 유엔총회 때 미국과의 협상 재개 조건으로 ▲모든 전선에서의 전투 중단 ▲동결자산 해제 및 반환 ▲이란 석유 수출 제재 해제 ▲미국의 대이란 해상 봉쇄 해제 ▲호르무즈 해협에 대한 이란의 관리 권한 인정 ▲중동에서 미군 철수 ▲미국의 전쟁 피해 배상 등을 제시했다. 미국은 이란이 핵 프로그램에 대한 조치를 취해야 조건을 수용할 수 있단 입장이다.
wonjc6@newspim.com