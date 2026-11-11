신동빈의 롯데, '메세나대상' 대상…콘서트홀·미술관 10년 결실

AI 핵심 요약beta
- 롯데문화재단이 10일 제27회 메세나대상을 수상했다
- 신동빈 회장은 사재 100억 원을 출연해 재단 설립에 기여했다
- 재단은 공연장·미술관 운영과 예술 지원을 이어왔다
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 신동빈 롯데그룹 회장이 사재를 출연해 2015년 세운 롯데문화재단이 국내 기업 문화예술 후원의 최고 영예로 꼽히는 '메세나대상'을 받았다.
롯데문화재단은 10일 서울 중구 웨스틴 조선 서울에서 열린 '2026 한국메세나대회'에서 '제27회 메세나대상'을 수상했다. 메세나는 기업이 문화예술을 후원하는 활동을 뜻한다.
롯데문화재단은 신동빈 회장이 사재 100억 원을 출연하고 롯데물산·롯데호텔·롯데쇼핑 3사가 나머지 100억 원을 보태 총 200억 원의 재단 출연금으로 출발했다. 롯데는 재단 설립 이후 현재까지 문화예술 지원에 약 2000억 원을 투자했다. 재단은 롯데콘서트홀과 롯데뮤지엄 운영을 두 축으로 클래식과 현대미술을 아우르는 문화 기반을 만들어 왔다.
롯데문화재단은 이번 수상 배경으로 공연장·미술관 운영을 바탕으로 한 관객 접근성 확대, 예술가 지원, 소외계층 문화 접근성 확대를 꼽았다. 재단에 따르면 국내 기업이 설립한 문화재단 가운데 2000석 이상의 대형 공연장과 미술관을 함께 운영하는 곳은 롯데문화재단이 유일하다.
김성환 롯데문화재단 이사장은 시상식에서 "롯데문화재단은 메세나 정신을 소중히 새기며, 우리 예술 생태계가 더욱 건강하게 뿌리내릴 수 있도록 든든한 동반자의 역할을 다하겠다"고 말했다.
2016년 개관한 롯데콘서트홀은 국내 최초 빈야드 스타일 객석과 국내 최대 규모 파이프 오르간을 갖춘 클래식 전용 공연장이다. 올해 개관 10주년을 맞았으며, 개관 이후 누적 공연 3000회, 누적 관객 약 300만 명을 기록했다. 빈 필하모닉, 런던심포니, 파리 오케스트라 등 해외 정상급 악단의 내한 무대를 선보였고, 올해는 조성진이 상주 음악가로 참여했다.
2018년 문을 연 롯데뮤지엄은 롯데그룹의 첫 공식 미술관이다. 댄 플래빈과 알렉스 카츠, 장 미셸 바스키아, 마틴 마르지엘라 등 해외 거장부터 윤협 등 국내 작가까지 20개 기획전을 열어 약 80만 명을 모았다. 롯데케미칼·롯데칠성음료·롯데웰푸드 등 계열사와 손잡고 전시 연계 아트 마케팅을 펼친 점도 특징이다. 가나 초콜릿 출시 50주년을 기념한 '아뜰리에 가나' 전시가 대표 사례다.
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