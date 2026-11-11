한화큐셀, 美 생산 태양광 모듈 신뢰성 평가서 최고 등급 획득

AI 핵심 요약beta
- 한화큐셀은 11일 미국 생산 태양광 모듈로 신뢰성 평가 최고 등급을 획득했다.
- 키와 피브이엘의 2026년 평가에서 8개 항목 모두 톱 퍼포머로 선정됐다.
- 카터스빌 공장 중심의 통합 생산체계로 미국 시장 공략을 확대할 방침이다.
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美 카터스빌 공장 2027년 생산 물량 대부분 판매 계약 확보
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 한화큐셀이 미국에서 생산한 태양광 모듈로 글로벌 전문 시험기관의 신뢰성 평가에서 최고 등급을 획득했다.
한화큐셀은 글로벌 태양광 전문 시험기관 키와 피브이이엘(Kiwa PVEL)이 발표한 '2026년 태양광 모듈 신뢰성 스코어카드'에서 8개 평가 항목 모두 최우수 등급인 '톱 퍼포머(Top Performer)'로 선정됐다고 11일 밝혔다.
PVEL은 지난 10일(현지시간) 평가 결과를 발표했다. 이번 평가는 고온다습한 환경과 급격한 온도 변화, 기계적 하중, 우박 충격 등 가혹한 환경에서 태양광 모듈의 신뢰성과 성능을 검증하는 방식으로 진행됐다. 평가 대상에는 지난 7월 완공된 미국 조지아주 카터스빌 공장에서 생산된 한화큐셀 모듈도 포함됐다.
한화큐셀은 카터스빌 공장을 중심으로 잉곳·웨이퍼·셀·모듈에 이르는 미국 내 통합 생산체계인 '솔라허브(Solar Hub)' 구축을 완료했다. 카터스빌 공장은 올해 말까지 모든 생산라인을 최대 수준으로 가동할 예정이다.
카터스빌 공장에서 생산된 모듈은 미국 투자세액공제(ITC)의 자국산 제품 추가 세액공제(Domestic Content Bonus Credit) 요건을 충족할 수 있다. 한화큐셀은 현지 생산에 따른 세제 혜택과 품질 경쟁력을 바탕으로 미국 시장 공략을 확대한다는 방침이다.
실제로 한화큐셀은 카터스빌 공장에서 2027년 생산할 예정인 모듈 물량 대부분에 대한 판매 계약을 확보했다. 현재 2028년 이후 공급 물량에 대해서도 신규 계약을 추진하고 있다.
홍정권 한화큐셀 제조본부장은 "PVEL과 RETC라는 세계 최고 권위의 제3자 평가기관이 한화큐셀 모듈의 신뢰성을 업계 최상위 수준으로 평가한 것은 솔라허브가 글로벌 최고 수준의 제조 역량과 품질 경쟁력을 갖췄다는 의미"라며 "앞으로도 더욱 철저한 품질 관리와 지속적인 제품 혁신을 통해 고객에게 차별화된 가치를 제공하겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com