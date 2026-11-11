LG전자, 폭 13.2cm 초슬림 정수기 출시…온도 맞춤 기능 강화

AI 핵심 요약beta
- LG전자는 11일 폭 13.2cm 초슬림 정수기 신제품을 출시했다.
- 신제품은 냉수와 온수 온도를 세밀하게 조절하는 맞춤 출수 기능을 갖췄다.
- 중금속과 노로바이러스 제거 필터, 고온·UV 살균 기능도 적용했다.
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자동 높이 조절 출수구·살균 기능 탑재…월 구독료 3만6900원부터
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = LG전자가 폭 13.2cm의 초슬림 디자인에 물 온도를 세밀하게 조절할 수 있는 정수기 신제품을 선보였다. 고객들의 실제 정수기 이용 데이터를 분석해 맞춤 출수 기능을 강화하고 좁은 주방에서도 편리하게 사용할 수 있도록 공간 활용성을 높인 것이 특징이다.
LG전자는 11일 '퓨리케어 슬림맞춤 정수기' 신모델 MX-F(모델명 WD522M*)를 출시했다고 밝혔다. 신제품은 천원권 지폐 가로 길이(13.6cm)보다 좁은 폭 13.2cm로, 국내 제조사 냉온정 정수기 가운데 가장 슬림하다. 컵 높이에 따라 출수구 위치가 자동으로 조절되는 기능도 탑재했다.
핵심은 온도 맞춤 기능이다. LG전자 분석 결과 기존 냉온정 정수기 이용자의 83.6%가 원하는 물 온도를 맞추기 위해 냉수와 온수 등을 섞어 사용했다. 이에 신제품은 냉수를 6도와 13도 중 선택할 수 있도록 하고, 온수는 40~90도 범위에서 10도 단위로 설정할 수 있게 했다.
위생 관리 기능도 강화했다. '올 퓨리 필터 시스템'으로 중금속 9종과 노로바이러스를 제거하며, 직수관과 출수구에는 고온 살균 기능을 적용했다. UVnano 살균 기능과 분리 세척이 가능한 출수구 커버도 갖췄다. 2.4인치 LCD와 LG 씽큐 앱으로 조절할 수 있는 무드 라이팅 기능도 탑재했다.
출하가는 228만원이며 구독료는 월 3만6900원부터다. 백승민 LG전자 한국키친솔루션마케팅담당은 "고객 생활상을 더욱 면밀히 탐구해 안심하고 편하게 사용할 수 있는 제품을 꾸준히 선보일 것"이라고 말했다.
mkyo@newspim.com