씨피시스템, 올 3분기 영업익 21억원...전년比 279%↑

AI 핵심 요약beta
- 씨피시스템은 11일 3분기 영업이익이 21억원으로 278.9% 증가했다고 공시했다.
- 3분기 누적 매출과 영업이익은 각각 184억원, 45억원으로 24.4%, 160.0% 늘었다.
- 씨피시스템은 100억원을 투자해 부산 제2공장을 증설하고 생산능력을 3배로 확대할 계획이다.
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2027년 제2공장 준공 목표…생산능력 3배 확대 추진
[서울=뉴스핌] 설희 기자 = 첨단산업용 케이블 보호 솔루션 전문기업 씨피시스템은 지난 3분기 연결 기준 영업이익이 약 21억원으로 전년 대비 278.9% 증가했다고 11일 공시했다.
같은 기간 매출액은 약 63억원으로 37.2% 늘었으며 영업이익률은 33.1%를 기록했다. 올해 3분기 누적 매출액은 약 184억원으로 전년 대비 24.4% 증가했다. 누적 영업이익은 약 45억원으로 160.0% 늘었고 당기순이익은 약 36억원으로 126.9% 증가했다.
회사 측은 반도체·이차전지 등 첨단산업용 고부가가치 제품의 판매 확대와 판매단가 인상, 매출원가율 안정화 등이 실적 개선에 영향을 미쳤다고 설명했다.
주요 제품 가운데 반도체·이차전지 클린룸 전용 케이블체인 'G-클린체인'의 매출이 증가했다. 로봇 자동화 장비용 케이블 보호 솔루션 '로보웨이'와 '로보킷'도 판매가 늘었다는 설명이다.
씨피시스템은 수주 물량 증가에 대응하기 위해 생산능력 확대도 추진하고 있다. 최근 100억원 규모의 투자재원을 확보해 부산 기장군 제2공장 부지 계약을 완료했으며 오는 2027년 상반기 준공을 목표로 증설을 진행하고 있다.
회사는 신공장이 완공되면 전체 생산능력(CAPA)이 기존 대비 약 3배 수준으로 확대될 것으로 보고 있다.
씨피시스템은 반도체 설비투자 확대에 따른 G-클린체인 수요 증가도 기대하고 있다. 회사는 SK하이닉스의 용인 반도체 클러스터 구축 등 전방산업 투자에 대응해 클린룸 자동화 설비용 제품 공급 확대를 추진할 계획이다.
이차전지 분야에서도 공급망을 확대하고 있다. 회사에 따르면 국내 주요 이차전지 셀 제조사 3사의 생산설비에 케이블 보호 솔루션을 공급하고 있으며 최근 이 가운데 한 곳의 공식 벤더 등록을 완료했다. 중국 시장에서도 관련 제품 판매를 확대하고 있다.
씨피시스템 관계자는 "전방 첨단산업의 설비투자 수요에 힘입어 G-클린체인을 비롯한 주력 제품 판매가 호조를 보이며 3분기 및 누적 기준 모두 외형 성장과 수익성 개선을 동시에 달성했다"며 "제2공장 증설을 통해 생산 역량을 대폭 강화하고 글로벌 고객사 대상 공급을 본격화해 실적 성장세를 이어가겠다"고 말했다.
winter1004@newspim.com