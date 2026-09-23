[2026AG] 23일 하이라이트는...펜싱 오상욱-수영 황선우, 2연패 도전

사브르 오상욱, 2회 연속 개인·단체 2관왕 대기록 사냥 나서

황선우, 자유형 200ｍ 타이틀 방어...부상 김우민 출전 불투명

오예진·김보미·추가은, 女10ｍ 공기권총 개인·단체 2관왕 조준

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 파리 올림픽 펜싱 남자 사브르 2관왕 오상욱(대전광역시청)과 한국 수영의 간판스타 황선우(강원특별자치도청)가 23일 2회 연속 아시안게임 금메달 도전에 나선다.

오상욱은 아이치 스카이 엑스포에서 열리는 2026 아이치·나고야 아시안게임 펜싱 남자 사브르 개인전에 출격한다. 오전 10시부터 예선이 시작돼 결승까지 이어진다. 항저우 대회와 파리 올림픽을 모두 석권했던 오상욱은 이번 대회에서 2회 연속 개인전·단체전 2관왕이라는 대기록에 도전한다. 올해 FIE 월드컵과 아시아선수권에서 정상에 오르며 흐름을 이어왔으나 허리 통증 등 부상 여파를 딛고 얼마나 기량을 발휘할지가 관건이다. 올해 세계선수권 준우승자 도경동(대구광역시청)도 함께 우승을 다툰다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 오상욱(왼쪽과 황선우 [사진=로이터] 2026.09.23 psoq1337@newspim.com

황선우는 도쿄 아쿠아틱스센터에서 열리는 남자 자유형 200ｍ 경기에 출전해 타이틀 방어를 노린다. 오전 10시 30분 예선을 거쳐 오후 5시 24분 결선이 예정되어 있다. 2022 항저우 대회에서 한국 신기록(1분44초40)을 세우며 주 종목 금메달을 목에 걸었던 황선우는 지난해 전국체전에서 1분 43초대(1분43초92) 진입에 성공하며 이번 대회 전망을 밝혔다. 자유형 100ｍ 동메달로 예열을 마친 그는 이번 대회 첫 금메달 사냥에 나선다. 함께 출전할 예정인 김우민은 어깨 부상 여파로 출전 여부가 불투명한 상태다.

사격장에서도 금빛 총성을 겨눈다. 파리 올림픽 여자 10ｍ 공기권총 금메달리스트 오예진(IBK기업은행)이 김보미(부산시청), 추가은(임실군청)과 함께 출전해 개인전과 단체전 2관왕을 조준한다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 안세영. [사진=BWF] 2026.09.23 psoq1337@newspim.com

배드민턴 대표팀은 여자 단체전 준결승에서 숙적 일본과 격돌한다. 전날 8강전에서 1단식 주자로 나서 세계 28위 레차나 카루파테반을 2-0으로 제압했던 에이스 안세영(삼성생명)이 다시 한번 선봉에 서서 단체전과 단식 2연패를 향한 항해를 이어간다.

구기 종목의 발걸음도 바쁘다. 야구 대표팀은 태국과 조별리그 B조 마지막 경기를 치른다. 대만과 홍콩을 연파하고 전날 홍콩전에서 퍼펙트 투구를 합작하며 13-0 콜드게임 승리를 거둔 야구 대표팀은 태국까지 꺾고 조별리그를 마무리한 뒤 25일 슈퍼라운드를 준비한다. 여자 핸드볼 대표팀 역시 우즈베키스탄과 풀리그 3번째 경기를 소화하며 메달을 향해 전진한다.

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